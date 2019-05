La Junta Electoral dóna 72 hores a la UAB per esborrar les pintades independentistes

La Junta Electoral de Sabadell va donar dimecres passat a la Universitat Autònoma de Barcelona 72 hores de termini màxim per retirar "qualsevol símbol independentista al campus per tal de preservar la deguda neutralitat ideològica de la institució", especialment en període electoral.









Cal destacar que, la Junta de Barcelona, l'11 d'abril passat ja va comunicar que la UAB havia de retirar els símbols independentistes per "preservar la deguda neutralitat en les institucions públiques", més encara en període electoral.





D'aquesta manera, si la universitat fa cas omís, la Junta Electoral de Sabadell presentarà testimoni per incórrer en responsabilitat criminal per la possible comissió d'un delicte de desobediència.





El passat 25 d'abril, l'associació estudiantil 'S'ha acabat!' va denunciar a la Universitat Autònoma de Catalunya davant la Junta Electoral per la presència d'aquests símbols.