Un compost del bròquil pot ajudar a combatre l'esquizofrènia

Un compost derivat de brots de bròquil pot restaurar el desequilibri de la química cerebral relacionat amb l'esquizofrènia, segons han observat un equip d'investigadors de Johns Hopkins Medicine (Estats Units), en un treball publicat a la revista 'JAMA Psychiatry'.





MÉS INFORMACIÓ Els olis de mostassa poden ajudar a prevenir el càncer





Els experts creuen que la suplementació amb extracte de brot bròquil podria reduir les dosis de medicaments antipsicòtics tradicionals necessaris per controlar els símptomes de l'esquizofrènia, reduint així els efectes secundaris d'aquests fàrmacs.





"És possible que estudis futurs mostrin que el sulforafano és un suplement segur per a les persones amb risc de desenvolupar esquizofrènia com una forma de prevenir, retardar o atenuar l'inici dels símptomes", han dit els experts.





81 PERSONES DEL CENTRE DE ESQUIZOFRÈNIA JOHNS HOPKINS I 91 PERSONES SANES





En l'estudi, els científics van reclutar a 81 persones del Centre d'Esquizofrènia Johns Hopkins en els 24 mesos del seu primer episodi de psicosi, que pot ser un símptoma característic de l'esquizofrènia, així com 91 persones sanes. Els participants tenien una mitjana de 22 anys i el 58 per cent eren homes.





D'aquesta manera, els experts van trobar nivells significativament més baixos del glutamat químic cerebral a la regió de l'escorça cingulada anterior del cervell en persones amb psicosi, en comparació amb persones sanes. El glutamat és conegut pel seu paper en l'enviament de missatges entre les cèl·lules del cervell, i s'ha relacionat amb la depressió i l'esquizofrènia, per la qual cosa aquestes troballes es van sumar a l'evidència que els nivells de glutamat tenen un paper en la esquizofrènia.





A més, els investigadors van trobar una reducció significativa del tres per cent del glutatió químic en l'escorça cingulada anterior del cervell i del vuit per cent en el tàlem. El glutatió està format per tres molècules més petites, i una d'elles és el glutamat.