Vota una democràcia participativa

Cal sortir a comunicar a tota la ciutadania que estem preparats perquè la joventut no segueixi vivint en la precarietat i ocupi el seu espai en les prioritzacions socials, igual que les dones, els immigrants, i les diverses cultures. Lluitarem per un món sense opressions i fent de la complexitat una mica més senzill perquè farem del diàleg la nostra forma de conviure.





En aquesta convocatòria electoral hem de fer un pas més. Un pas més en el nostre compromís per millorar la governabilitat de les nostres ciutats i treballar eficaçment en la gestió de la sostenibilitat del nostre planeta, per detectar si hi ha bloquejos en el funcionament del flux eficient en els serveis públics i com ens distanciem o avancem amb els valors mitjans dels països més eficients i amb més qualitat de les seves institucions.





I en aquest procés no podem oblidar el paper protagonista de la Funció Pública, aquest Leviatan que devora a les administracions públiques i que s'ha d'organitzar als ritmes que demana aquesta societat que viu als vertígens del virtual, perquè en cas contrari, estarem en una situació perillosa i amb uns bloquejos del sistema que amb tant d'encert ens descriuen Dahlström i Lapuente, i que ens assenyalen els camins per superar la manca de fluxos, estímuls i avaluacions. Entre les moltes recomanacions, ens indiquen aquests autors, que tenim pendents d'abordar un equilibri entre polítics i buròcrates perquè es produeixi la desitjada qualitat institucional en el govern de la cosa pública.





Cal lluitar contra els que pretenen canviar-nos el almapara enfonsar-nos en l'apatia, i que el desinterès arribi i contamini a la nostra joventut, perquè aquest consum contaminant s'ha apoderat amb més facilitat dels més assequibles. Una víctima és el sistema educatiu, perquè així ho ha imposat el poder, com un objectiu general per destruir l'ànima rebel de la joventut, i trasplantarnos seva ànima durmiente.Y és precisament aquesta fallida estructural la que ens porta a la crisi actual del sistema . Un sistema decadent com ens diu Streeck, que ens condueix amb les seves tensions i contradiccions a una fallida estructural de la economíaviviendo moments de turbulències sistèmiques produïdes per la falta de qualitat de les seves institucions. I a la llum d'aquesta inestabilitat és des d'on hem d'abordar l'anàlisi de la decadència.





Una decadència i un sistema que molts autors esperaven veure caure en vida, així almenys ho van exposar Marx i Engels, Sombart, Keynes, Schumpeter o Polanyi, perquè tots, d'una manera o altra, esperaven veure el final. I avui, la economista i humorista de l'Huffington Post, Marta Flich, ens il·lustra en el seu recent llibre del terme "necroeconomía" per les seves conseqüències destructives.





Si ho analitzem des d'altres perspectives, ni les teories estructuralistes, ni la sobreproducció o el subconsum, o la caiguda de les taxes de guany, o la saturació dels mercats i les necessitats que ens explicava Keynes, o la creixent resistència a la mercantilització cada vegada més gran de la vida i la societat que ens diu Polanyi, ni tampoc l'estancament tecnològic del que ens diu Kondraitieff, ni tan sols el bloqueig de mercats de Hilferding o la supressió burocràtica de Weber. Res ha estat capaç de portar-lo a la tomba. Perquè el capitalisme és essencialment crisi. Una successió de crisi permanents que es salva la majoria de les vegades per vies imprevisibles i moltes vegades involuntàries.





Aquesta sort no vol dir que es perpetuï, perquè moltes vegades que ha estat a punt de col·lapsar no ho han salvat les noves teories, sinó els desastres que s'han creuat en el camí. Streeck ens aconsejaque no abusem d'aquesta sort macabra i estiguem preparats perquè no sabem les possibilitats que tenim per a la propera crisi del sistema. Ningú sap si la cavalleria arribarà a temps, perquè el galop de la història no sempre arriba quan es desitja. El capitalisme ens diu Collins, està sotmès a una debilitat estructural, és com un edifici amb aluminosi en el seu ADN, i aquesta debilitat ha afectat tant als que es reuneixen a Davos com als que es reunien a Porto Alegre. Haurem de mirar en una altra direcció.





Des de la democràcia participativa volem alertar d'aquesta antiquíssima fal·làcia, una cosa que avui ha sorgit com una erupció en la política i estem immersos en aquest parany de confusió, com és, el determinisme social, conformar-nos amb la desigualtat, o les discriminacions pel gènere, l'ètnia o la religió. Vivim uns escenaris polítics que pretenen presentar visions del passat, com un element de seguretat, amb l'efecte de recuperar els records del "vintage" d'una política d'enyorances com si del món feliç de Huxley es tractés.





No obstant això, vull afirmar que d'aquest "món feliç" hem sortit els dissidents per avançar en la creació de les ciutats sense pors, amb societats més justes on les oportunitats impulsin a emprendre i donar poder les capacitats personals i col·lectives que ens porti a la innovació en el públic i en el privat. I és llavors quan es podran assolir fites de possibles igualtats, perquè aquest és un dels reptes del segle XXIpara no caure en la triple crisi: social, d'igualtat i de medi ambient, com ha posat de manifest Naomi Klein, amb l'aparició de una evident distopia que fa desaparèixer els factors de seguretat i de cohesió social.





La República, deia Ortega i Gasset, necessita de totes les col·laboracions, les grans i les ínfimes, perquè necessita -queráis o no- fer les coses bé, i per això tots som pocs. La revolució del poc a poc aconseguirà que aquesta societat en el seu conjunt sigui més intel·ligent que l'individualisme destructiu que pretén amb evident irresponsabilidadnegar que la vida és un caminar per la esperanza.Vota fent un pas més per la democràcia participativa.





José Molina