Naturgy demana la centralització de l'embolic d'impostos energètics locals i autonòmics

Naturgy demana la centralització i homogeneïtzació de l'embolic d'impostos locals i autonòmics i locals que s'han anat creant a Espanya al llarg dels últims anys per gravar al sector, sobretot per raons mediambientals.





Segons un informe elaborat per la fundació Naturgy -encarregat a experts fiscalistes de la consultora EY-, la varietat i heterogeneïtat de tributs que graven el sector energètic ha generat "competència fiscal perjudicial", en influir en la implantació de determinades activitats per la qüestió tributària .





Això és, segons l'energètica, una cosa sense sentit, ja que les infraestructures energètiques no poden instal·lar-se amb criteri territorial.





Una situació que provoca que l'impacte sobre els consumidors sigui desigual entre els ciutadans dels diferents territoris del país.





Així, l'elèctrica estima que no hi ha hagut regles de joc homogènies per posar ordre en la creació d'aquests tributs.





El president de la Fundació Naturgy, Rafael Villaseca





Segons les xifres que maneja, en l'actualitat existeixen més de 60 impostos autonòmics als quals podria atribuir caràcter mediambiental ia més, incompleixen en nombroses ocasions el principi d'afectació de la recaptació obtinguda per aquests nous impostos a despeses de protecció del medi ambient.





Segons afirmen els autors en l'informe, "no podem trobar cap impost l'objectiu prioritari sigui incidir en la reducció de comportaments contaminants o en el foment d'un ús energètic més eficient".





En l'estudi, s'afirma que "un tribut mediambiental ha de gravar els efectes nocius per al medi ambient provocats per aquelles activitats que els originen", sota el principi general de la tributació mediambiental que "qui contamina, paga, però tot aquell que contamina, no només alguns ".





Així ho assumeix la Unió Europea, recollint un principi en el qual l'OCDE ja va ser pionera el 1972 en la seva Recomanació sobre 'Els principis directors relatius als aspectes econòmics de les polítiques de medi ambient en el pla internacional'.





L'escrit recorda que un dels principals reptes en relació amb la política i la legislació mediambientals de la Unió Europea és "millorar la fiscalitat mediambiental, així com reduir les subvencions perjudicials per al medi ambient", i per a això, "els impostos mediambientals són una peça clau ". No obstant això, en l'última dècada hi ha hagut una certa dispersió normativa i un enfocament heterogeni a escala regional i fins i tot local.