El TC desestima el recurs de Ciutadans contra la candidatura de Puigdemont

Carles Puigdemont serà candidat a les eleccions europees. La Sala Primera del Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit el recurs d'empara presentat per Ciutadans contra la candidatura a les eleccions al Parlament Europeu de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, tots ells fugats de la causa del 'Procés'.









El tribunal, d'aquesta manera, considera que no hi ha de violació d'un dret fonamental tutelable en empara, de manera que tant Puigdemont, com Comín i Ponsatí podran presentar-se a les eleccions europees.





La formació va demanar empara al tribunal de garanties en considerar que les resolució del Jutjat contenciós administratiu número 2 de Madrid vulneraven el dret a la igualtat consagrat en l'article 14 de la Constitució i també el dret a la tutela judicial efectiva de l'article 24.





El tribunal de garanties encara no s'ha pronunciat sobre un segon recurs presentat pel PP, que al·legava que els jutjats del Contenciós-Administratiu de Madrid que van donar llum verda a les candidatures de Puigdemont i els seus exconsellers havien revocat de manera arbitrària una resolució " impecable "de la Junta electoral Central excloent als exdirigents catalans" per la inexactitud del cens electoral ".





Les sentències dels jutjats de Madrid van establir que l'acord de la Junta Electoral Central (JEC) que va establir que Puigdemont i els seus exconsellers no podien presentar-se pel partit Lliures per Europa (Junts) no és conforme a dret. Van ordenar per això l'organisme electoral que publiqui la candidatura incloent a Puigdemont, Comín i Ponsatí.





El Tribunal Suprem ja havia determinat que la situació de rebel·lia de Puigdemont i els seus exconsellers no és causa d'inelegibilitat en una resolució en la qual, però, va rebutjar la seva competència i va encomanar als jutjats ordinaris seva resolució.