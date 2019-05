Subministrament d'aigua i transport públic, únics serveis públics municipals que aproven a Sabadell

Els veïns de Sabadell (Barcelona) suspenen els serveis públics municipals amb un 49% de satisfacció.





Una caiguda de 27 punts respecte a l'any passat, quan l'aprovació era del 76%, segons el tercer baròmetre de satisfacció dels serveis públics municipals de l'Observatori de Serveis Urbans (Osur).





Osur ha assenyalat que el declivi en les puntuacions provoca que el municipi se situï en el lloc 16 dins de la comparativa de les 30 ciutats analitzades, descendint 13 llocs respecte a l'edició anterior.





El subministrament d'aigua i el transport públic són els únics serveis públics municipals que aproven i els més ben valorats pels enquestats, liderat per l'aigua, amb un 65% de satisfacció.





La gestió operativa -pressió, continuïtat del servei i funcionament del comptador-és l'aspecte més apreciat, amb un 59% d'enquestats satisfets.





En segon lloc es troba el servei municipal de transport públic, que registra un 61% de satisfets, xifra quatre punts per sobre de la mitjana nacional, que se situa en el 57%.





Els aspectes més ben valorats són l'estat de neteja i conservació dels vehicles de transport públic i l'accés dels barris al servei de transport públic, tots dos amb un 57% d'opinions favorables.









El servei de recollida d'escombraries i residus ha estat aprovat només pel 48% dels ciutadans enquestats, un 10% per sota de la mitjana nacional.





L'aspecte més ben valorat és l'atenció al client quan hi ha incidències, amb un 60% de satisfacció, seguit per la freqüència del servei de recollida d'escombraries, amb un 56% d'opinions favorables.





MALA NETEJA I CURA DELS CARRERS





Només un 30% dels sabadellencs es mostra satisfet amb la neteja viària, set punts per sota de la mitjana nacional, que amb un 37% de satisfets és el servei pitjor valorat a nivell nacional.





La neteja dels excrements de mascotes és l'aspecte més criticat, amb només un 13% d'opinions favorables





La cura de parcs i jardins i conservació d'espais públics obté només un 29% d'usuaris satisfets, la pitjor xifra del total de 30 ciutats analitzades.





Per al director general de Osur, Ramiro Aurín, Sabadell "pateix aquest any la tensió crítica de l'any electoral amb resultats molt preocupants que, sens dubte, han de fer reflexionar a l'equip de govern municipal" per una gestió dels serveis públics municipals que inquieta seus ciutadans.