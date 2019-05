Laporta desafia la directiva: "Estic disposat a presentar-me"

Després de la desfeta de Liverpool, on el FC Barcelona va patir una de les humiliacions més dures dels últims temps -va perdre 4-0 davant el conjunt anglès i va quedar eliminat de la Champions League- els debats a Can Barça no han fet més que començar.









Un d'ells, el va obrir el mateix Joan Laporta, ja que l'expresident blaugrana va reptar a l'actual directiva a convocar eleccions i es va presentar com el candidat a recuperar el 'model de Club' que tants èxits ha donat a la parròquia culer.









Laporta va ser president del FC Barcelona des de l'any 2003 fins a l'any 2010, on el conjunt català va aconseguir 3 títols de Champions i un 'Triplet' de la mà de Josep Guardiola, coincidint amb la millor etapa de la història del club.





A l'estiu de 2015, Laporta va tornar a presentar-se a la presidència blaugrana però, Josep Maria Bartomeu, va aconseguir revalidar la seva candidatura.