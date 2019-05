El 58% dels barcelonins estan satisfets amb els seus serveis públics (10 punts menys que l'any passat) i el nombre es insatisfets es manté en el 15%, segons el III Baròmetre de Satisfacció dels Serveis Públics, impulsat per l'Observatori de Serveis Urbans (Osur).









El Baròmetre es basa en una enquesta realitzada per Time Consultant a 5.500 persones, per reflectir l'opinió dels ciutadans sobre els seus serveis públics en els 30 municipis més poblats d'Espanya, segons un comunicat.





Tots els serveis redueixen la seva satisfacció respecte a 2018 i la neteja viària és que més descendeix (-22 punts), mentre que el més valorat és el subministrament d'aigua i el transport públic, els dos serveis que aproven, amb un 68% i un el 58% de satisfets respectivament.





Aquests resultats posicionen a Barcelona al lloc 9 entre les ciutats analitzades, juntament amb l'Hospitalet de Llobregat, Móstoles i Sevilla, i Barcelona baixa quatre llocs respecte a l'edició anterior.





El subministrament d'aigua té un 68% de satisfacció (sobretot per la gestió operativa: pressió, continuïtat del servei i funcionament del comptador) i l'atenció al client.





Per darrere hi ha el transport públic, que satisfà al 58% (-9 punts) i és l'única prestació que supera la mitjana espanyola (57%); i li segueix la recollida d'escombraries i residus obté un 54% de satisfacció (sobretot per la freqüència de recollida i l'atenció al client).





La cura de parcs i jardins i la conservació d'espais públics i equipaments esportius té un índex de satisfacció del 42%; i el servei que menys puntua és la neteja viària, amb un 32% de satisfacció: el pitjor valorat és la neteja d'excrements de mascotes i el millor és la dotació i equipament viari (camions, equip, personal).





El director de Osur, Ramiro Aurín, considera que Barcelona necessita una gestió correcta dels recursos per mantenir neta i destaca que el subministrament d'aigua sigui el servei amb més satisfets i menys descontents que en edicions anteriors.