CaixaBank posa a la venda 700 milions d'actius immobiliaris

CaixaBank ha posat a la venda una cartera d'actius improductius el valor puja a 700 milions d'euros, de manera que continua la neteja de balanç escomesa durant 2017 i 2018 per les entitats espanyoles mitjançant el tancament de grans operacions d'aquest tipus, segons fonts coneixedores del procés.









Aquesta operació, designada 'Projecte Niseko', es divideix en dos subcarteres: la primera, valorada en gairebé 400 milions d'euros, agrupa 8 préstecs amb garantia immobiliària, i la segona, d'uns 300 milions d'euros, està conformada per cent crèdits més petits.





CaixaBank ja va formalitzar a finals de l'any passat la venda a Lone Star del 80% del seu negoci immobiliari valorat en uns 4.970 milions d'euros. Aquest acord implicava la desconsolidació del seu negoci immobiliari compost per Servihabitat i pels actius immobiliaris existents a octubre de 2017 i classificats com a disponibles per a la venda.