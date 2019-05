Els festejos taurins a Espanya durant 2018 han baixat un 2,7%, fins a un total de 1.521 --32 menys que en 2017--, dels quals la quarta part (369) van ser curses de braus i el 80 per cent del total es van concentrar a Andalusia, Castella i Lleó, Castella-la Manxa i Madrid, segons l'Estadística Oficial d'Assumptes Taurins del Ministeri de Cultura i Esport.





Les dades també revelen que ha augmentat fins als 9.723 el nombre de professionals inscrits en el Registre General de professionals taurins, dels quals el 2,5 per cent són dones (239 inscrites).





En totes les categories han augmentat els professionals inscrits. En concret, el nombre de matadors de toros va créixer un 2,5 per cent; els joneguers amb picadors, el 2,8 per cent; els joneguers sense picadors, el 2,7 per cent; banderillers de vedells, el 3,7 per cent; i mossos d'espasa, el 2,9 per cent.





Per territoris, Andalusia, Castella i Lleó, Castella-la Manxa i Madrid concentren el 78 per cent de les celebracions. Dels 1.521 taurins, el 24,3 per cent van ser curses de braus. A aquests li segueixen els 169 festejos de piques, que representen el 11,1 per cent; les 'novilladas' amb picadors, amb 217 novellades, que suposen el 14,3 per cent. A més, es van realitzar 219 festivals, el 14,4 per cent del total i 118 festejos mixtos, amb el 7,8 per cent.





La resta de festejos, el 28,2 per cent van ser corregudes mixtes, amb piques, curses de vedells, novellades sense picadors i toreig còmic.





D'un any a l'altre, van augmentar un 9 per cent les celebracions de piques, un 4,8 per cent els festivals i un 14,6 per cent les celebracions mixtes.





Per contra, en termes anuals van disminuir un 22,7 per cent les curses de vedells; un 37,9 per cent les curses mixtes amb piques i un 4,7 per cent les curses de braus.





A més, l'estadística del Ministeri de Cultura i Esport informa per primera vegada sobre els registres vigents en algun moment del període anual de referència.





En aquest sentit, del total de 9.723 professionals inscrits en el Registre General, 5.497 van tenir carnet vigent en algun moment de 2018 per desenvolupar la seva activitat, xifra que suposa un 56,5 per cent del total.





S'ha realitzat aquesta diferenciació ja que, encara que la vigència del carnet professional no comporta necessàriament la realització de l'activitat, la no vigència impedeix que aquesta es realitzi.





Per categories professionals, durant 2018 el nombre d'inscrits com matadors de toros va suposar un total de 751, el 7,7 per cent del total; en la de Matadors de vedells amb o sense picadors va ser de 2.573 professionals, el 26,5 per cent; en la categoria 'Rejoneadores', figuren inscrits 319 professionals, el 3,3 per cent i pel que fa a Banderillers i Picadors, el nombre d'inscrits va ser de 2.500, el 25,7 per cent del total.





Així mateix, els professionals inscrits com Toreros còmics i Mossos d'espasa, 174 i 3.406 respectivament, representen el 36,8 per cent del total d'inscrits en el registre.





En termes interanuals van augmentar un 2,5 per cent els matadors de toros; un 2,8 per cent els joneguers amb picadors; un 2,8 per cent els joneguers sense picadors; un 3,7 per cent els banderillers de 'Novillo' i un 2,9 per cent els mossos d'Espanya.





D'altra banda, el nombre d'empreses ramaderes d'animals de lídia inscrites en 2018 va ser de 1.337, mentre que el de les escoles taurines inscrites en el registre va ser de 62 escoles.