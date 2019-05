Presó provisional per al sospitós de matar la Janet Jumillas

El titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 4 de Cornellà de Llobregat (Barcelona) ha enviat a presó provisional, comunicada i sense fiança al principal sospitós de la desaparició i homicidi de la veïna de Viladecans (Barcelona) Janet Jumillas, ha informat el Tribunal superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





MÉS INFORMACIÓ Les proves trobades pels mossos apunten a l'homicidi de Janet Jumillas





Aquest detingut, Aitor GP, de 32 anys, ha comparegut aquest dijous davant del jutge instructor i, malgrat acollir al seu dret a no declarar, ha afirmat en finalitzar la seva compareixença, en un últim torn de paraula: "Era la meva amiga i no li volia cap mal ".





El jutge, que ha atès la petició de la Fiscalia en enviar a la presó, atribueix a Aitor GP un presumpte delicte d'homicidi amb ocultació de cadàver, encara que segons el seu advocat, Lluís Costa, a ell li ha negat qualsevol relació amb els fets, i només admet que eren amics: "És l'única cosa que ha dit, que eren amics".





L'advocat ha explicat que desconeix quines proves tenen contra el seu client en estar la causa secreta, i que aquest ha estat "un dels motius de la protesta a l'hora de no acceptar la presó provisional, perquè tot defensat té dret a conèixer què proves hi ha".





Un cop s'aixequi el secret, Costa ha vaticinat que sol·licitaran declarar davant del jutge "perquè si no declara també sembla que sigui culpable. I si realment les proves que hi ha són circumstancials, evidentment el que anem a sol·licitar serà la seva posada en llibertat".





En l'acte de presó, el jutge instructor, José Mateu Morell, argumenta que el fet que no hagi aparegut el cadàver suposa que segueixi existint "una situació de risc de destrucció o ocultació de proves, en relació a l'esmentat propi cos del delicte" .





RISC DE FUGA





A més, ha tingut en compte que el detingut, malgrat estar convivint en parella en el domicili en el qual van poder ocórrer els fets, "no té arrelament laboral, i el seu arrelament familiar seria reduït, de manera que, el mínim arrelament personal referit no exclou el risc de fuga evident, donada la gravetat de les penes ".





UN ALTRE DETINGUT LLIURE





El segon detingut, Cristian K., de 23 anys, sospitós de ser còmplice d'Aitor GP --de qui és amic--, s'ha ratificat en la declaració que va fer a comissaria davant els Mossos d'Esquadra, en què va negar tenir qualsevol relació amb els fets.





Segons fonts judicials, ha quedat en llibertat provisional amb mesures cautelars --compareixences quinzenals al jutjat-- per un presumpte delicte d'encobriment.

Els dos detinguts han començat a declarar passades les 12 hores d'aquest dijous davant del jutge instructor de la causa, i les declaracions han finalitzat una hora després.





Han estat conduïts a les 9.00 hores d'aquest dijous des de les dependències de la comissaria de Cornellà --on només Cristian K. va declarar davant els investigadors--, fins als jutjats d'aquest municipi.





TROBEN RESTES DE SANG





En el registre del domicili d'un dels detinguts, els Mossos d'Esquadra van descobrir restes de sang, que ara seran analitzats, i que per als investigadors confirmen que a Jumillas, desapareguda a Cornellà de Llobregat al març, presumptament la van matar, segons fonts pròximes al cas.





Els Mossos van detenir dimarts a aquests dos homes per la seva presumpta relació amb la desaparició de Janet Jumillas, vista per última vegada el 13 de març.





INVESTIGACIÓ DE TELÈFONS





La investigació de la Unitat Central de Desapareguts continua oberta per poder localitzar el cadàver de Jumillas, que encara no ha aparegut, ja que no era al domicili de Cornellà registrat aquest dimarts on es van trobar les restes de sang, al número 33 de la carrer Ramon Sala i Massaguer.





De moment, el principal sospitós no ha donat cap detall d'on està, ja que aquest dijous s'ha acollit al seu dret a no declarar al jutjat.





Un dels fils dels que van a tirar els investigadors és la geolocalització del telèfon del detingut i dels altres implicats, tot i que fonts pròximes al cas han explicat que va poder usar diversos telèfons, per despistar els investigadors.





Per això, les indagacions van a analitzar tota la informació respecte a aquests mòbils a la recerca del punt exacte on va poder ocórrer el crim i on es va ocultar el cadàver.





Durant la investigació del cas, que es va obrir arran de la denúncia dels familiars de Jumillas a la comissaria dels Mossos de Viladecans, s'han realitzat intervencions telefòniques, tarificacions de geolocalització, l'examen de comptes de correu i xarxes socials i fins i tot seguiments.