Malgrat que el seu pas a la política activa és recent, el candidat del Partit Popular és una de les figures públiques que més s'ha mullat contra el 'procés' durant els darrers anys. Com a empresari va fundar la patronal Empresaris de Catalunya per defensar els interessos dels patrons contraris a la independència. Ara es presenta a l'alcaldia de Barcelona amb un programa on destaquen les mesures per redreçar la seguretat i baixar impostos municipals.









Vostè és un polític atípic: sense experiència de partit però amb una important trajectòria empresarial. Per què ha decidit complicar-se la vida presentant-se a les eleccions?





Jo no sóc un polític atípic, sinó que no sóc polític. Penso en la política com un acte de servei. He donat aquest pas per Barcelona, contra el populisme i per la unitat d'Espanya.





Ha estat molt crític amb l'etapa anterior del PP a Catalunya. Va arribar a dir que la formació anava a l'hecatombe.





A mi em preocupava moltíssim que a la resta d'Espanya el Partit Popular tingués força i en canvi desaparegués a Barcelona. Seria una imatge molt dolenta per Europa que un partit nacional no tingués representació en una part d'aquesta nació. Ara ja no passarà.





Les enquestes no són massa prometedores...





No tinc afany de fer carrera política i sé que he pactat amb un partit amb poques possibilitats, però això té molt mèrit. A nivell de principis i de valors connecto més amb aquest espai moderat de centredreta que amb altres partits.





Per tant, no li pesen les sigles com a Albiol, que les ha ocultat a Badalona.





No ens podem enganyar: després dels resultats de les generals, les sigles em poden perjudicar una mica. Però jo no les amago de cap de les maneres. No com Valls, que amaga les sigles per sota la taula.





Com apel·laria al votant desencantat que s'ha anat a Vox o a Ciutadans perquè torni a casa?





El Partit Popular és la única opció moderada de centredreta que pot entrar a l'Ajuntament. Si algú vol votar aquest espai, ha de votar al PP. El senyor Valls té a la seva candidatura a Eva Parera, que va votar sí-sí el 9 de novembre. I respecte a Vox, no entraran al consistori.





Si entro a l'ajuntament ho faré amb unes tisores i així es podran baixar impostos. Barcelona és la capital de província més cara des d'un punt de vista impositiu.





CONTROL DE LA DESPESA I BAIXADA D'IMPOSTOS





Quin pla de xoc econòmic posaria en marxa si obtingués l'alcaldia?





Primer reordenar i administrar bé l'economia de l'Ajuntament. Això vol dir que els diners que es retiren del circuit de consum i passan a ser impostos s'han d'administrar millor. Necessitem un Ajuntament més petit i amb menys despesa, sobretot en empreses públiques o concertades. Si entro a l'ajuntament ho faré amb unes tisores i així es podran baixar impostos. Barcelona és la capital de província més cara des d'un punt de vista impositiu.





Quin és el seu model turístic?





Vull que vinguin turistes de qualitat i per això s'han de construir hotels. He parlat amb els hotelers i restauradors i estan horroritzats. L'Ajuntament no ha de ficar la mà en la voluntat de crèixer, com va fer amb la moratòria de llicències d'hotels. El que sí he dit és que amb els apartaments turístics s'hauria d'avançar cap a un model de propietat vertical per ajudar a les comunitats de veïns.





Aquesta política de facilitar la inversió privada també la proposa en matèria d'habitatge?





S'ha de donar llicències als promotors. Si un solar compta amb un permís i un projecte bàsic, s'ha de deixar construir. Si es construeixen més pisos, la oferta pujarà i els preus baixaran. I a més s'han d'incentivar aquelles promocions que es dediquin a lloguers social. Colau es va comprometre a construir o comprar 8.000 habitatges d'ús social, tot i que m'ha confessat que ha entregat poc més de 600 claus. Jo proposo mesures populars, no populistes.