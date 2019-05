Què passarà amb els parlamentaris presos?

La situació dels polítics presos que han estat elegits diputats i senadors en les eleccions generals del 28 d'abril obre un escenari nou sense precedents.









Des del Govern central s'analitzen els diferents escenaris per valorar com moure peça. A partir del 21 de maig, està previst que el Tribunal Suprem els autoritzi a anar a recollir les seves actes parlamentàries





Una de les opcions és que els cinc polítics afectats (Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turrull, Josep Rull i Raül Romeva) siguin suspesos per l'alt tribunal després de recollir les seves actes. Aquesta situació podria allargar-se fins que es dicti sentència, ja que els cinc estan en presó preventiva.





El reglament del Congrés estipula que "el diputat quedarà suspès en els seus drets i deures" en Casao que "concedida per la Cambra l'autorització d'un objecte d'suplicatori i ferma la interlocutòria de processament, es trobés en situació de presó preventiva i mentre duri aquesta ". La diferència és que no hi ha hagut suplicatori, de manera que aquesta possibilitat queda en entredit.





També es contempla la suspensió "quan una sentència ferma condemnatòria ho comporti o quan el seu compliment impliqui la impossibilitat d'exercir la funció parlamentària". De moment, això tampoc s'ha donat.





Encara hi ha una altra possibilitat, que si bé no sembla probable, tampoc és impossible, i és la suspensió del judici. Alguns advocats sostenen que aquesta seria una interpretació dels articles 750 i següents de la llei LECrim.





Com que no hi precedents a Espanya de polítics presos que hagin estat elegits diputats i senadors, després que vagin a recollir els seus respectives actes, els següents capítols són una incògnita.