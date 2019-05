El Govern central no multarà encara les empreses que no tinguin el registre horari

La norma que obliga les empreses a registrar l'horari dels treballadors especificant quan entren i quan surten no comportarà encara sancions en cas d'incompliment.









El 12 de maig entra en vigor aquesta llei de registre horari de les jornades a les empreses, però si les companyies encara no ho han implementat i demostren que estan negociant amb els treballadors la millor manera de fer-ho, no hi haurà multa de moment. Aquestes sancions poden arribar als 6.250 euros.





La Inspecció de Treball no té previst impulsar una campanya de seguiment, sinó donar marge a les empreses per complir la llei.





Els majors inconvenients es donen en aquelles empreses en què els treballadors no acudeixen a una única seu, com poden ser comercials, treballadors de la neteja o persones que treballen des de casa.





Per tant, el Govern reconeix que caldrà un període d'adaptació.





El control pel mòbil sembla una de les opcions a seguir en casos en què no és possible fitxar físicament a l'oficina, per la característiques de la feina, com que no hagin d'acudir necessàriament a l'oficina.





Així, hi ha aplicacions per a mòbil per dur a terme el registre de jornada a les empreses. Aquesta opció no està clara si el telèfon és personal.





També cal tenir en compte la forma de registre quan hi ha flexibilitat horària, així com els temps de descans.