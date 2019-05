Madrid va superar per primera vegada el 2018 a Barcelona en facturació neta de la música en viu per venda d'entrades. La capital acumula el 22,75% de la facturació del país, mentre que Barcelona és responsable del 21,56%, unes xifres que suposen una diferència entre les dues ciutats de 4 milions d'euros, i que s'extreuen de les dades que aporta la SGAE sobre la recaptació per províncies, i que recull l'Associació de Promotors Musicals en el seu Anuari 2019.









Aquesta informació ha estat destacada en el marc de les jornades DCODE Lab, organitzades per Live Nation a la Universitat Complutense de Madrid, en què Manuel Saucedo, Conseller Delegat d'Impulsa Esdeveniments i Instal·lacions, societat gestora de l'WiZink Center, ha confirmat el creixement de Madrid, que per primera vegada supera Barcelona i es converteix amb això a la capital espanyola de la música en viu.





La dada té encara més rellevància tenint en compte que el WiZink Center de Madrid és el recinte més important del nostre país i el tercer del món, només per darrere del Madison Square Garden de Nova York i The Forum a Los Angeles, segons el rànquing ' Top 200 World Arenas 'de la revista internacional Pollstar en l'any 2018, remarca l'oficina del recinte de la capital.





En els últims anys era Barcelona la qual es col·locava per sobre de Madrid en aquestes xifres, fins a un 7% superior en el cas de l'any 2016. No obstant això, aquestes diferències han anat decreixent en 2017 (4%), i han arribat a modificar situant-se Madrid per davant en els resultats de l'any 2018, amb una facturació un 1,2% superior.





Històricament, Sevilla s'ha mantingut en tercera posició, i en el cas de 2018, Biscaia en quart lloc i Màlaga en el cinquè, completen les cinc províncies amb majors dades de facturació aquest any al nostre país, seguides de València, Girona, Balears, La Corunya i Cadis.





L'IMPACTE DE L'WIZINK CENTER DE MADRID





L'activitat del WiZink Center madrileny i la facturació que genera tenen un efecte important també en l'economia de la ciutat, com demostra l'estudi d'Impacte Socioeconòmic publicat per la consultora KPMG a març de 2018, que va determinar que l'activitat del WiZink Center aporta 220 milions d'euros al PIB de la Comunitat de Madrid. L'any 2018, el WiZink Center va celebrar un total de 179 esdeveniments, un rècord per a la instal·lació, dels quals 93 van ser concerts.





D'altra banda, segons l'Anuari SGAE de les arts escèniques, musicals i audiovisuals 2018, en els últims anys tant l'assistència a concerts i el nombre d'espectadors com la recaptació obtinguda pels concerts han augmentat.





En el cas concret de Madrid, la ciutat ha vist augmentar en un 9,3% l'assistència d'espectadors als seus espectacles de música en viu respecte a l'any 2017, el que signifiquen un total de 357.502 espectadors més. Així mateix, és Madrid qui ha experimentat el major creixement en la recaptació, amb un 30,7% d'augment respecte a l'any anterior.