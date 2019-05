Rajoy elogia Rubalcaba: "va ser un home d'Estat"

L'expresident del Govern Mariano Rajoy ha assegurat aquest divendres que l'exvicepresident i exministre socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, va ser un "home d'Estat" i un adversari polític "digne de respecte i admiració".



Així s'ha pronunciat en un missatge al seu compte de Twitter, poc després que conèixer-se que Rubalcaba ha mort a l'hospital Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid), dos dies després de patir un infart cerebral.



Rajoy, que va mantenir una estreta relació amb Rubalcaba, considera que l'exministre socialista ha estat "una de les personalitats més importants de la recent història d'Espanya i com a tal mereix ser honrat i reconegut".



"Va ser un home d'Estat i un adversari digne de respecte i admiració. Descansi en pau", ha afirmat l'expresident del Govern, amb qui va competir en les eleccions generals de 2011 i en què el PP va recollir majoria absoluta. De fet, adjunta en el seu tuit una foto de tots dos estrenyent la mà a la porta del Palau de la Moncloa.



Tot just uns minuts després de conèixer-se la mort, Casado ha expressat també la seva "més sentit condol" per a la família i els companys de Rubalcaba. "Una figura fonamental per al socialisme i un gran servidor públic de la política espanyola. Descansi en pau", ha afirmat en un missatge al seu compte oficial de Twitter.



MÉS DIRIGENTS DEL PP TRASLLADEN SEU CONDOL



Altres dirigents del PP s'han sumat a les condolences a través de les xarxes socials com la presidenta del Congrés, Ana Pastor, l'exministre de Justícia Rafael Catalá; l'exministre de Treball Javier Arenas; o l'exministra d'Ocupació Fátima Báñez.



També ho han fet barons territorials del PP com Juanma Moreno (Andalusia), Alfonso Alonso (País Basc), Fernando López Miras (Múrcia), Asier Antona (Canàries), Luis María Behamonte (Aragó), Alfonso Fernández Mañueco (Castella i Lleó), Paco Núñez (Castella-la Manxa) i Alberto Núñez Feijóo (Galícia). "Se'n va amb el reconeixement de tots per la seva enorme capacitat política, la seva visió d'Estat i el seu servei a Espanya", ha dit aquest últim.



Més càrrecs populars han expressat el seu condol com Dolors Monserrat, Isabel Díaz Ayuso, Rafael Hernando, Cayetana Álvarez de Toledo, Cuca Gamarra, Daniel Lacalle, Alejandro Fernández o Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunitat de Madrid.



En la majoria d'aquests missatges a Twitter, els càrrecs del PP coincideixen a destacar que va ser un polític que va mirar més enllà de les sigles del seu partit i va pensar en l'Estat, sent un "home clau" en molts dels consensos de la democràcia .



L'eurodiputat Esteban González Pons també ha lamentat la seva mort a Twitter. "Malgrat que vam mantenir alguna polèmica sonada va ser la meva privilegi haver arribat a conèixer-lo. Un polític dels d'abans, dels que construïen ponts en lloc de destruir-los".