El president de l'Associació Professional de la Magistratura (APM), Manuel Almenar, ha assegurat que les "pressions" a jutges i magistrats a Catalunya "mai aconseguiran l'objectiu que pretenen", assegurant que el poder judicial "es mantindrà fidel a els seus principis sempre i en tota ocasió i, per descomptat, a la seva independència".









Així s'ha pronunciat Almenar, en el marc de les 18 Jornades Jurídiques 'Pel diàleg', que organitza l'Associació Professional de la Magistratura (APM) i l'Àrea de Dret Processal de la Universitat de Màlaga (UMA), amb el patrocini de Unicaja Banc, i que aquest divendres es clausuren després de la taula dedicada a la 'Independència judicial: situació dels jutges a Catalunya'.





Almenar ha assenyalat que els jutges allà, "igual que altres funcionaris públics, estan sotmesos a una pressió que fins ara no es podia preveure perquè les pressions no sol provenir dels poders públics i de l'entorn d'aquests poders públics", però ha insistit que "els jutges mantindran el compromís que van assumir quan van entrar a la carrera judicial, que és guardar i fer guardar la Constitució".





"Que hi ha pressions, sí, però poden tenir l'absoluta seguretat que aquestes pressions mai aconseguiran l'objectiu que pretenen, que és que un jutge pugui prescindir de l'aplicació de la llei o pugui fer una interpretació diferent de la mateixa", ha manifestat Almenar, apuntant que seguiran "complint la llei i han d'adoptar totes les mesures per assegurar que es compleix".





A més, ha indicat que "tan aviat es detecti que una determinada actuació, sigui de qui sigui, no respon a les prescripcions legals, actuaran en conseqüència, adoptant les mesures necessàries per restablir la legalitat vigent; aquesta és la funció que ens correspon".





Segons ha apuntat el president de l'APM, "és responsabilitat del poder executiu, i si escau del legislatiu, adoptar totes aquelles mesures per garantir l'escrupolós compliment de la Constitució".





Així mateix, s'ha referit al fet que "els últims temps s'ha escoltat que la democràcia està per sobre de la llei i que quan hi ha un determinat grup de persones, una majoria que no comparteix la llei, la llei no s'aplica", un tipus d'explicacions, a les quals, ha dit, "recorren els que no volen complir la llei però tampoc assumir les conseqüències dels seus actes" i que són "molt perilloses".





"Aquesta pretesa contraposició entre democràcia i llei és falsa, només el respecte a la llei garanteix els drets i llibertats fonamentals, la convivència pacífica i l'Estat de Dret", ha manifestat Almenar, que ha incidit que "sense llei no anem a cap part".





Ha recordat que la idea d'Estat de dret s'assenta en dos conceptes, "el qual tots estem subjectes a l'ordenament jurídic i el principi de separació de poders, en virtut del qual el judicial actua de fre o control dels altres dos perquè cada un exerceixi les seves competències i cap intenti envair les dels altres".





"El que ha passat a Catalunya és que el que al principi era un conflicte polític, que existeix, s'ha tractat de resoldre per les vies de fet, contraposant artificiosament la suposada legitimitat democràtica d'un parlament autonòmic contra la legalitat constitucional en detriment de aquesta", ha manifestat, reiterant que els jutges són" garants de la Constitució i la llei".





Per la seva banda, el president de l'APM a Catalunya, Pablo Baró, que ha participat a la taula de debat, ha criticat "els atacs i l'assetjament al poder judicial" en aquesta comunitat, tot i que també ha coincidit amb Almenar que "tot i que aquestes pressions es senten, el nostre treball és l'aplicació de la llei i no aconseguiran que canviem la nostra manera de treballar".





Ha recordat que en l'últim any "hi ha hagut 48 jutges que han abandonat la comunitat, enfront dels 21 de l'any anterior", apuntant, a més, que "un altre exemple d'aquesta situació és que en els últims concursos de jutges, una de cada tres places vacants a tot Espanya va ser a Catalunya".





Davant d'això, ha incidit en "la necessitat que l'Estat sigui fort a Catalunya", recordant que l'associació va fer com a proposta "aprovar un complement per circumstàncies especials per als jutges en aquesta comunitat i confiem que en la nova legislatura es pugui aprovar perquè els jutges que es quedin vegin recompensat el seu treball".





"Hi ha una independència absoluta del poder judicial, però el que ens preocupa és que aquestes pressions vénen per part de representants públics de Catalunya", ha assenyalat, reiterant que "cal preservar aquesta independència judicial".





Així mateix, el catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona (UB) Jordi Nieva ha centrat la seva intervenció en "el que pot inquietar un jutge a l'hora d'emetre una sentència, a la influència del seu entorn, que és molt fort", assenyalant temes d'importància política, com els processos derivats de la independència, "tenen una rellevància".





Neva ha destacat la formació que tenen els jutges i magistrats "amb la qual cosa han de ser conscients que això passa, que hi ha i quan és així estàs molt més en guàrdia i és molt més fàcil que no t'afecti", pel que ha considerat "el més eficaç la formació en matèria psicològica del que li pot influir".