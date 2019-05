Els motius de Torra per convocar eleccions anticipades en aquest període estratègic

Torra apostaria per celebrar les eleccions anticipades a Catalunya entre desembre i febrer aprofitant el final del judici als polítics presos i abans que finalitzi la inhabilitació a Artur Mas.









A més, els resultats de les passades eleccions generals del 28 d'abril, on Esquerra Republicana va passar per sobre del partit de Torra i Puigdemont, també és un dels motius perquè el president de la Generalitat convoqui anticipades, tal com explica el 'Confidencial digital '.





Després d'aquests últims resultats, i amb dues eleccions més -europees i municipals i autonòmiques- a finals de maig, el partit dirigit per Oriol Junqueras té l'oportunitat de convertir-se definitivament en la primera força independentista a Catalunya i, com a conseqüència, de guanyar a les pròximes hipotètiques eleccions anticipades a Catalunya.





ELECCIONS DESPRÉS DE LA SENTÈNCIA DEL JUDICI





Però tal com indica el rotatiu esmentat, de convocar eleccions anticipades, es farien entre desembre i febrer, ja que Torra pretén esperar a la sentència del judici de l'1-O, que està previst que acabi a finals de novembre o desembre.





Amb el judici acabat i amb el futur definit de figures polítiques importants en el si independentista, unes eleccions anticipades, tenint en compte que és molt previsible que acabi amb condemna als polítics independentistes, podria passar a ser un bon argument polític per guanyar vots en clau independentista.





COM A MOLT TARD AL FEBRER





Però si les anticipades sembla que es convocarien com a molt d'hora en el mes de desembre, hi ha un altre condicionant que faria que, com a màxim, es celebraran al febrer.





Doncs tal com indica el medi esmentat anteriorment, el 23 de febrer de 2020 Artur Mas deixarà d'estar inhabilitat, després de la suspensió per desobeir al TC i celebrar la consulta independentista a 2014.





Les diferències entre Artur Mas i Carles Puigdemont podrien ser perjudicials per al partit. Això sí, primer caldrà veure els resultats de les pròximes eleccions del 26 de maig per poder començar a treure tot aquest tipus de conclusions a mig termini.