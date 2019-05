Les grans autoritats del país acomiaden a Rubalcaba

Unes 8.000 persones, tal com informen fonts policials, han acudit durant el divendres i el matí de dissabte a la capella ardent del Congrés per acomiadar l'exvicepresident del Govern, exministre i exsecretari general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, mort divendres passat després de patir un ictus dimecres.





Passades les dues de la tarda, policies i guàrdies civils han portat a coll el fèretre des de l'interior del Saló dels Passos Perduts fins al cotxe fúnebre, sortint per la coneguda com Porta dels Lleons.









Aplaudiments i missatges d'ànim a la vídua i al president del Govern en funcions han estat protagonistes després del tancament de la capella ardent.





A la vorera, Sánchez, els membres del Govern i la presidenta de la cambra baixa, Ana Pastor, s'han acomiadat de la vídua, Pilar Goya, que ha abandonat el Congrés al costat del fèretre.





Igual que divendres, aquest dissabte han estat nombrosos els representants de les institucions i del món de la política que s'han acostat a la capella per expressar el seu condol a la família i als membres del PSOE.





El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, i la presidenta del Congrés, Ana Pastor, han estat en tot moment en la vetlla abrigant als familiars i rebent també, en el cas de Sánchez i de la número dos del partit, Adriana Lastra, el condol per la pèrdua d'una figura tan rellevant del socialisme espanyol.





En representació de l'Executiu, també han estat aquest dissabte a la vetlla la vicepresidenta, Carmen Calvo, i els ministres d'Interior, Fernando Grande Marlaska; Justícia, Dolors Delgado; Sanitat, María Luisa Carcedo; Economia, Nadia Calviño; Hisenda, María Jesús Montero; Cultura, José Guirao; Ocupació, Magdalena Valerio, i Política Territorial, Meritxell Batet.





ELS REIS EMÈRITS ES ACOMIADEN DE RUBALCABA





Si divendres van visitar la capella el cap de l'Estat, Felipe VI, i la Reina Letizia, els Reis emèrits, Joan Carles i Sofia, ho han fet aquest dissabte, igual que la infanta Elena.









Amb els Reis emèrits s'ha creuat a la seva sortida l'expresident del Govern, Felipe González, que ja es va desplaçar a l'hospital Puerta de Hierro després de l'ingrés de qui va ser el seu ministre d'Educació i de Presidència. També l'excap de l'Executiu José Luis Rodríguez Zapatero, que va tenir a Rubalcaba com a vicepresident i ministre de l'Interior, ha estat aquest dissabte a la vetlla.





Els presidents autonòmics del PSOE, amb l'excepció de l'asturià Javier Fernández, que es va desplaçar el divendres, han passat aquest dissabte també per la vetlla: Javier Lambán (Aragó); Francina Armengol (Balears); Castella-la Manxa, Emiliano García-Page; Comunitat Valenciana, Ximo Puig, i Extremadura, Guillermo Fernández-Vara.





L'expresidenta de la Junta d'Andalusia i actual líder del PSOE andalús, Susana Díaz, que ja va visitar divendres la capella, ha volgut estar de nou aquest dissabte abrigant la família.

Fins la vetlla s'han desplaçat aquest dissabte també altres històrics del PSOE com l'exvicepresident del Govern Alfonso Guerra o els expresidents de la Junta d'Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, i d'Andalusia Manuel Chaves.





També han acudit a presentar el condol l'expresident de la Generalitat, José Montilla, i la cúpula de l'actual direcció del PSC encapçalada pel seu primer secretari, Miquel Iceta.









Altres líders socialistes de diferents territoris, com la basca Idoia Mendia; la navarresa María Chivite o l'asturià Adrian Barbón també han passat per la capella ardent al costat de exministres socialistes com Narcís Serra; Elena Salgado; José Blanco; Juan Fernando López Aguilar, Leire Pajín, Magdalena Álvarez o Ramón Jaúregui, companys de Rubalcaba en el Consell de Ministres en diferents etapes.





L'alcalde de Valladolid, Oscar Pont; els socialistes bascos Patxi López, Rodolfo Ares, i Jesús Eguiguren; qui va ser cap de gabinet del president José Luis Rodríguez Zapatero, José Enrique Serrano, Enrique Guerrero, o la mà dreta de Rubalcaba en la seva etapa de secretari general al PSOE, Elena Valenciano, també han estat presents.





El primer ministre de Portugal, el socialista António Costa, també ha visitat aquest dissabte la capella ardent de Rubalcaba.









Per part del PP, aquest dissabte van acudir a donar el condol a la família els exministres Federico Trillo, Pilar del Castillo i Isabel Tocino.



Del món de la judicatura, s'ha vist l'exjutge Baltasar Garzón, i de la cultura, als cantants Ana Belén, Víctor Manuel i Rosa Lleó.





LA CAPELLA HA OBERT AQUEST DISSABTE DE 9.00 A 14.00 HORES





La capella ardent d'Alfredo Pérez Rubalcaba al Congrés està oberta durant el matí d'aquest dissabte - des de les 9.00 hores- fins a les 14.00 hores per retre-li l'últim comiat abans de l'enterrament.





Rubalcaba, que va morir aquest divendres als 67 anys d'edat, serà enterrat aquesta tarda en una cerimònia íntima a petició de la família.





Aquest passat divendres, la vetlla de l'exlíder socialista va obrir a les 20.00 hores i tenia previst tancar a les 22.00 hores, però la gran afluència de gent va fer que la clausura fos més tard, prop de les 23.30.





Els primers ciutadans que van entrar al Palau del Congrés van dipositar roses vermelles, símbol del PSOE, a sobre del fèretre on descansa Rubalcaba, un gest que no ha deixat de repetir durant el temps en què s'ha mantingut oberta la capella ardent.





Són diversos els joves que es van poder veure pel Congrés, alguns d'ells molt emocionats, que no van dubtar a traslladar el seu condol a la vídua de Rubalcaba. Alguns d'ells són alumnes de Rubalcaba de la Universitat Complutense de Madrid, on impartia classes de Química Orgànica, i altres membres de Joventuts Socialistes.





EL PSOE COL·LOCA UNA PANCARTA GEGANT A LA FAÇANA DE LA SEVA SEU CENTRAL A MADRID





El PSOE ha col·locat una pancarta gegant a la façana de la seva seu central a Madrid, al carrer Ferraz, en honor a l'exlíder del partit Alfredo Pérez Rubalcaba, mort aquest divendres després de patir dimecres un ictus.





"Gràcies per dedicar la major part de la teva vida a ser el nostre company. Gràcies per la teva entrega al PSOE ia Espanya tots aquests anys. El teu llegat forma part de la història d'aquest partit i de la d'aquest país", ha escrit el partit en Twitter.





Es tracta d'una imatge del polític socialista en un míting del PSOE amb les mans posades al cor i acompanyada d'un missatge en el qual es pot llegir: "Gràcies Alfredo".