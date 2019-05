Forn defensa la capacitat d'Artadi per ser alcaldessa "si no li deixen" ser-ho a ell

El cap de llista de JxCat a l'Alcaldia de Barcelona, Joaquim Forn, ha dit aquest dissabte que s'oferirà per ser elegit si guanya les eleccions municipals, tot i que confia Artadi: "Si no em deixen -està en presó-, Artadi serà una gran alcaldessa ".





Forn considera que el seu partit té un projecte sòlid, amb visió de futur i capaç d'afrontar tots els reptes que la ciutat de Barcelona necessita a 20 anys vista.









"Si la ciutadania de Barcelona em dóna la seva confiança, els seus vots i vam guanyar les eleccions, defensaré els meus drets polítics, que tinc avui, com els tindré el proper 15 de juny, i em oferiré per a ser elegit alcalde en el ple", ha destacat en un missatge que ha llegit Artadi en una roda de premsa per presentar els eixos del programa.





Forn ha lamentat que la JEC no li permetés fer divendres una roda de premsa i ha afegit que "la lluita i els èxits de Puigdemont són un gran exemple. Si ell segueix lluitant, nosaltres seguirem lluitant. Si ell no es rendeix, no ho podrem fer nosaltres ".





ARTADI PROPOSA CANVIS A LA MOBILITAT: "ECOCIUDAD"





En relació al programa electoral, Artadi ha plantejat canviar el model urbà i la mobilitat de Barcelona per convertir-la en una "ecociudad", i lluitar contra el canvi climàtic principalment des de la capital catalana.





Per això, aposta per soterrar i cobrir la Ronda de Dalt perquè "la muntanya entri a la ciutat a través de corredors verds que vagin des de Collserola a Ciutadella, i corredors des de Montjuïc al Besòs, i baixar així la temperatura de la ciutat entre 2 i 3 graus a mig termini ".





Ha promès fer el primer barri barceloní d'emissions zero autosuficient -estudiant quin hauria de ser i parlant amb els seus veïns-, i ha defensat una sola app sobre aparcaments -per reservar- i sobre transport metropolità i altres sistemes col·lectius per entrar a Barcelona.





SALARI MÍNIM DE 1200 EUROS MENSUALS





Ferran Mascarell, per la seva banda, ha presentat els punts de programa per convertir Barcelona en una ciutat pròspera amb el pla 'Barcelona impulsa' per facilitar l'activitat econòmica, amb l'exigència d'un salari mínim de ciutat de 1.200 euros al mes perquè "no pot ser que tingui el mateix salari mínim que ciutats on les coses costen fins a un 40% barates ".





Sobre drets i llibertats, a més de recordar que Forn és l'únic candidat a les municipals que està a la presó, Pilar Calvo ha explicat que volen que Barcelona aculli anualment un congrés mundial de la democràcia; un pla abolicionista de l'explotació sexual i la prostitució, i un pla per incloure la perspectiva LGTBI a la xarxa municipal de residències de gent gran.