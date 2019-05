Scytl, l'empresa que gestiona les dades del 26-M, acusada de tupinada

La tecnològica catalana Scytl juntament amb tech Vector ITC Group s'encarregarà de la recollida, el processament, la difusió i la publicació dels resultats dels comicis locals i europeus.









Scytl ha rebut acusacions de tupinada a les eleccions de la Cambra de Comerç de Barcelona i s'ha quedat en el punt de mira de cara als comicis del pròxim 26 de maig, tal com assenyala 'L'Independent'.





La companyia, fundada l'any 2001 per Andreu Riera, ha atès que parlar durant l'última obertura d'urnes.





La Cambra de Comerç de Barcelona triava el passat 8 de maig a 40 dels 60 membres en el seu Ple i els comicis de l'ens, en què hi ha representats més de 423.000 empreses i autònoms es van saldar amb una majoria de les candidatures sobiranistes alçats per la ANC o CCN -32 dels 40 llocs), i de que el seu recompte es va encarregar també la companyia Scytl, tal com redacta el medi citat.





"TUPINADA A LES URNES"





Tal com informava El Confidencial ', són diverses les empreses les que han denunciat que els números no concorden. Malgrat tot, des de Scytl afirmen que és impossible defraudar en unes eleccions i asseguren que no han desaparegut vots no independentistes.





Per primera vegada en la història la Generalitat va prohibir el vot per correu i el presencial en paper, deixant, d'aquesta manera, la totalitat de la participació via informàtica i gestionada per Scytl, una cosa que encara ha donat més que parlar sobre el possible tripijoc.