Les dades del gran nombre d'espanyols desapareguts a l'estranger

No és un fet aïllat que els espanyols desapareguin a l'estranger. Segons les dades del Centre Nacional de Desapareguts del Ministeri de l'Interior, les forces i cossos de seguretat espanyoles tenen actives almenys 150 denúncies de persones desaparegudes a l'estranger.









L'informe "Persones desaparegudes Espanya 2019", tal com recull 'Vozpópuli', destaca -dades del 31 de desembre de 2018- quins són els països amb més desaparicions espanyoles: França (29), Mèxic (10) i el Marroc (10) , són els tres on més persones espanyoles desapareixen, d'una llista de fins a 44 països.





L'informe detalla que les xifres tan sols recullen les denúncies posades al nostre país, no el nombre de persones desaparegudes, que podria ser més elevat, en cas que no s'hagi interposat una demanda.





Aquestes dades han tornat a estar en boca de molts després de la recent desaparició de Natalia Sánchez -ja a salvo- que va aparèixer en un hospital de París el passat dimecres després d'estar diversos dies desapareguda.





El medi citat anteriorment recull que des de l'any 2010, el 93% de les desaparicions denúncies han estat resoltes i el 7% segueixen actives. "La situació que pateixen és força delicada per l'ansietat i la incertesa. És com si les seves vides es paralitzessin i no poguessin avançar", explica Rosa Touris, cap de servei de l'CNDES, en relació als familiars dels desapareguts.





"La col·laboració amb els països de la UE és bastant bona i també amb els de Sud-amèrica, a través d'Interpol. Hem tingut casos fins i tot de policies espanyols que s'han pogut desplaçar a països llatinoamericans per poder investigar sobre terreny", afegeix.







EL MINISTERI DE L'INTERIOR POSA UN NOU PROTOCOL





Amb la idea de millorar aquest problema, el Ministeri de l'Interior el passat mes de març va posar en marxa un nou protocol per a les desaparicions, en què, per exemple, no cal esperar 24 hores per denunciar una desaparició, doncs, quan abans es denunciï , més senzill serà el treball de les autoritats.





Les desaparicions passaran a denominar-se voluntàries i involuntàries, deixant de banda el nivell de risc.





També s'ha creat una pàgina web on es poden consultar i denunciar els casos de desaparició.