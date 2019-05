Calviño gestiona la presidència del BERD per mantenir-se al Govern de Sánchez

Després de la victòria socialista a les eleccions, ia les espera de la negociació per a la investidura de Pedro Sánchez, hi ha molts ministres que estan a l'espera de saber el seu destí. Si repeteixen o, si per contra, es quedaran fora del nou Govern.









Des Ferraz, tal com apunta el 'Confidencial Digital', hi haurà modificacions. Nadia Calviño hauria transmès als seus que vol seguir al capdavant de la cartera per "impulsar l'Agenda del Canvi".





Després de conèixer-se la candidatura de Josep Borrell a la Comissió Europea, Calviño s'ha posat en marxa, ja que en principi va entrar al Govern per acabar sent comissària de la UE i, amb la candidatura de Borrell, se li han tancat les portes.





GESTIONS PER A SER LA NOVA PRESIDENTA DE L'BERD





Segons el mitjà esmentat anteriorment, la ministra d'Economia ha realitzat "intenses gestions" a nivell personal perquè aconseguir ser la presidenta del Banc Europeu de Reconstrucció i Desenvolupament (BERD).





El nomenament està vinculat al càrrec, és a dir, cal dirigir al mateix temps el ministeri d'Economia d'Espanya. Si Calviño no repeteix en l'Executiu, una altra persona s'haurà de fer càrrec del lloc.