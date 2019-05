Més de 70.000 persones visiten la fira BioCultura a Barcelona

Unes 74.000 persones han visitat la fira d'alimentació ecològica i consum responsable BioCultura que s'ha celebrat al Palau Sant Jordi de Barcelona des d'aquest dijous fins aquest diumenge, segons dades facilitades per la organització.





La fira ha acollit conferències, que han registrat "plens absoluts"; jornades professionals amb ecoemprenedors de tot Espanya; dues sales de 'showcooking', amb tallers, tastos i receptes, i una zona d'exposició de ecoestètica.





"UN SECTOR QUE NO DEIXA DE CRÉIXER"





La directora de BioCultura, Ángeles Parra, ha afirmat que "l'èxit de la fira és l'èxit d'un sector que no deixa de créixer, recolzat per una ciutadania conscient i desperta", i ha augurat que el sector ecològic a Catalunya no deixarà de créixer en els propers anys.





"Estem treballant per formar al públic i que puguin triar el millor entre el millor. És a dir, productes locals, de circuits curts, més vegetals que animals, el més artesanals possible, en el comerç especialitzat", ha concretat Parra, que ha desitjat que el sector orgànic arribi a col·legis, hospitals, guarderies i residències d'ancians.





La directora ha destacat que l'alimentació ecològica "refreda el clima, fixa població en les zones rurals, respecta la diversitat i protegeix la salut dels agricultors i dels consumidors", i ha assegurat que els seus productes no necessiten màrqueting, però espera que la gran indústria no els envaeixi.