Temps sec, estable i amb poques modificacions respecte aquest cap de setmana

Poques variacions es preveuen en el temps durant aquest proper dilluns a tot Espanya. Serà sec i estable, amb cel poc ennuvolat o clar, amb temperatures altes que superaran els 30ºC fins en dotze províncies.









Bufarà vent fort de Llevant a l'Estret i hi haurà intervals de vent fort al litoral nord de Galícia, Pirineus, vall de l'Ebre, Empordà i Menorca.





Sis províncies estaran en avís per vent i fenòmens costaners. Es tracta de Cadis, Girona, Lugo, Mallorca i Astúries, que estaran en avís groc (risc) per ones. I Menorca estarà en avís groc per vent i en avís taronja (risc important) per ones, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).





PREDOMINI DEL TEMPS SEC I ESTABLE





No obstant això, hi haurà predomini de temps sec i estable a tot el país excepte al nord de les Canàries, on es produiran intervals ennuvolats, i a primeres hores al nord de Galícia, Astúries, punts del litoral sud-est peninsular, Mallorca i àrea de l'Estret, on hi haurà alguns núvols baixos o bancs de boira dispersos.





Pel que fa a les temperatures, durant el dia es produiran pocs canvis, excepte a les Canàries, on baixaran. I les nocturnes ascendiran en zones de la meitat nord peninsular. Durant aquest dilluns, dotze províncies arribaran o superaran els 30ºC: a Badajoz, Còrdova, Sevilla s'arribarà als 35ºC; Granada podrà arribar als 33ºC; Huelva els 32ºC; Toledo, Orense i Jaén tindran màximes de 31ºC; i Càceres, Ciudad Real, Pontevedra i Madrid tindran temperatures de fins a 30ºC.





Finalment, bufaran vents de component est al litoral cantàbric i andalús, amb Llevant fort a l'Estret, i amb intervals de fort en el litoral nord de Galícia. Serà de component nord al quadrant nord-est peninsular, Balears i Canàries, amb intervals de fort a Pirineus, vall de l'Ebre, Empordà i Menorca, i hi haurà predomini de vent fluix a la resta.