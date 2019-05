El Llevant assalta Montilivi i sentència pràcticament al Girona

El Llevant va remuntar una trobada plena de nervis a Montilivi (1-2), segella la seva permanència a Primera Divisió, i deixa el Girona amb molt poques opcions de seguir en la màxima categoria del futbol espanyol.





Va sortir el Girona molt endollat davant de la seva afició en l'últim compromís a Montilivi. Els d'Eusebio van tenir dues ocasions en els primers compassos on van demostrar que eren conscients del que s'estaven jugant.









Durant el mateix període, el Llevant es va topar amb mala fortuna amb una doble lesió en el primer quart d'hora. Al minut quatre va ser Toño què va haver d'abandonar el terreny de joc i en el 17 'va ser Rober Pier, que va patir un gir al genoll dret i va haver de deixar el verd en llitera.





La resta de la primera meitat es va desenvolupar de manera força travada, lògic a causa del que s'estaven jugant els dos equips -que barallen per mantenir-se un any més en Primera- no hi va haver una ocasió clara per a ningú i les imprecisions van ser protagonistes en ambdós costats .





La segona part, a diferència de la primera, va ser molt més entretinguda i va passar absolutament de tot.





Al minut 60 'el Girona es va avançar amb gol de Stuani, el de sempre, i esperançar a Montilivi, que ja veia la llum de nou, però tan sols un minut més tard, Morales, va empatar el partit amb un excel·lent cop de cap i va emmudir al feu gironí, que no s'ho podia creure.





Però en el minut 73 'el col·legiat va assenyalar penal i expulsió a favor de Girona i, quan els catalans s'aferraven a la permanència, el VAR es va encarregar d'anul·lar el penal i, òbviament la cartolina vermella.





Finalment, a quatre minuts per al final del partit, el conjunt valencià va marcar el segon gol, obra de Bardhi, i va segellar la seva permanència. Alegria per als visitants i tristesa a Montilivi, que veuen com el seu equip es queda pràcticament sense opcions de seguir a Primera Divisió.