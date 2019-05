Què amaga la pujada d'impostos de Sánchez?

El Govern de Pedro Sánchez planteja augmentar la pressió fiscal per obtenir el suport de Brussel·les al Pla d'Estabilitat Financera, en un moment en què des de la Comissió Europea es preveu que Espanya incompleixi el dèficit el 2019 i el 2020.









En el document que va enviar fa uns dies a Brussel·les la ministra d'Economia, Nadia Calviño, es recull l'impost sobre serveis digitals, que es coneix com a 'taxa Google', així com el de transaccions financeres, el dièsel o l'IRPF a rendes superiors a 130.000 euros i l'impost de societats per a les grans empreses.





Segons els càlculs de Brussel·les, la política fiscal de l'Executiu de Sánchez no portarà al compliment del dèficit en aquests dos anys, i fins i tot es preveu que el dèficit es quedi en el 2,3 per cent el 2019, tres dècimes per sobre de l'objectiu del Govern espanyol.





Per acontentar Brussel·les, Sánchez planeja noves mesures relacionades amb l'impost a la banca, l'eliminació de deduccions de l'Impost de Societats i el destope de les bases màximes de cotització a la Seguretat Social. Aquestes tres propostes implicarien recaptar uns 8.000 milions d'euros.





En aquest sentit, s'aconseguirien uns 2.500 milions amb l'impost a la banca, uns 3.500 milions amb les exempcions tributàries de les deduccions empresarials de l'Impost de Societats, i prop de 2.000 milions amb el destope de les cotitzacions màximes a la Seguretat Social.