Prop de 470.000 estrangers podran votar a les eleccions municipals del 26 de maig

Prop de 470.000 estrangers podran votar a les eleccions municipals previstes pel proper 26 de juny i d'ells més de 365.000 tindran també dret a vot en els comicis al Parlament europeu que se celebraran aquesta mateixa jornada. Gairebé la meitat d'aquests electors són nacionals de Romania i el Regne Unit.









Mentre que en les eleccions generals només poden votar aquelles persones que tenen la nacionalitat espanyola, en les municipals el cens electoral s'obre als membres de la Unió Europea i als nacionals de països amb els quals Espanya tingui un tractat bilateral que reconegui recíprocament el dret de vot.





En concret, segons dades de l'Oficina del Cens Electoral, un total de 466.696 d'estrangers de 47 països diferents tindran dret a votar en les locals del 26M, fet que suposa 2.937 més que en les eleccions municipals celebrades fa quatre anys (463.765 ciutadans) .





D'ells, 365.603 són alhora ciutadans de la Unió Europea i per tant també podran exercir el seu dret a vot en les eleccions al Parlament Europeu, 29.018 més que en els comicis europeus de fa cinc anys.





En ambdues cites amb les urnes la major part d'electors estrangers són romanesos (113.800, en el cas de les municipals i 86.000 en el de les europees), britànics (97.585 en les locals i 80.072 en els comicis al Parlament europeu), italians ( 57.553 i 50.453) i francesos (35.375 i 29.300).





Per contra, altres països amb una nodrida colònia dels seus nacionals residint a Espanya, com el Marroc, Argentina, Veneçuela, Mèxic o el Brasil, no podran participar en els comicis municipals en no complir-se el requisit de permetre recíprocament l'exercici del vot.





Per autonomies, la Comunitat Valenciana encapçala la major xifra dels electors forans que podran participar d'aquí a dos mesos en els comicis municipals (96.742) i europeus (74.650), dels quals el gruix procedeixen del Regne Unit.





La segueixen Andalusia (82.256 i 65.990), Catalunya (69.778 i 55.856) i Madrid (63.207 i 48.442). Per contra, les comunitats amb menys població estrangera amb dret a votar són Extremadura, Astúries, Navarra i la Rioja.