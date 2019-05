Colau proposa un recàrrec de la taxa turística per destinar-lo al transport públic

L'alcaldessa de Barcelona i candidata de BComú a la reelecció, Ada Colau, ha proposat aquest dilluns que l'Ajuntament gestioni el 100% de la taxa turística -ara el 50% va a la Generalitat- i crear un recàrrec d'aquesta taxa per destinar-lo al transport públic, perquè sigui una "forma de finançament estable i regular".









A més, si revalida l'Ajuntament, promourà una rebaixa de la T-Mes perquè passi de 54 euros a 40 amb la finalitat de beneficiar els que utilitzen diàriament el transport públic, i també de la T-Jove, que proposa mensual en comptes de trimestral i que costi 30 euros al mes, en lloc de 105 els tres mesos.





Ha plantejat que els usuaris de la T-16 es puguin moure per tres zones de transport públic i no només en una per facilitar la mobilitat de les famílies, i ha defensat impulsar aquestes mesures per avantatjar als que utilitzen més el transport públic: "No podem esperar a la T-Mobilitat", que persegueix aquest fi però encara no s'ha posat en marxa.





En roda de premsa a Efe, ha apostat per ampliar un 30% la capacitat del transport públic, amb actuacions com connectar el tramvia; donar una dimensió metropolitana a la nova xarxa de bus; reduir la freqüència de pas del metro a dos minuts i mig, i millorar la capacitat de Rodalies, i ha demanat regular el finançament del sistema per part de Generalitat i Govern central.





Ha destacat que l'augment de la inversió a Rodalies serà una de les seves prioritats davant l'Executiu de Pedro Sánchez, al costat de la regulació dels preus de lloguer, i ha recordat la disposició del seu espai polític a formar un Govern central progressista, per prioritzar polítiques socials i per obrir "una fase de diàleg estable per sortir de la tensió i la crispació".





"Estem per donar estabilitat i formar un govern progressista", ha remarcat Colau, que ha assegurat que s'estan produint converses amb discreció, i ha dit que Sánchez és un home intel·ligent que sap que els socialistes no disposen d'una majoria suficient per aconseguir un mandat estable.





Ha avisat el candidat republicà, Ernest Maragall, que no podrà impulsar el seu programa si governa amb JxCat: "Entenc que en clau catalana hi pugui haver altres qüestions que pesin molt, però aquestes eleccions són municipals", ha afegit, i ha criticat que les dues formacions mantenen picabaralles al Govern.





Colau ha defensat que el seu Govern municipal s'ha posicionat de forma nítida i clara en "tot el cicle del procés i de la repressió" en la defensa dels Drets Humans -més enllà de les opinions sobre la independència-, punt en el que entén que ha de trobar-se amb ERC.





Sobre el PSC, ha assegurat que van trencar l'acord quan el seu líder i alcaldable, Jaume Collboni, no es va desmarcar del suport a l'article 155 quan ella l'hi va demanar, però ha remarcat que sempre han pactat amb els socialistes quan miren a l'esquerra: "Si definitivament deixen de flirtejar amb Cs i Collboni deixa de dir que la prioritat és fer-me fora a mi" podran arribar a acords.