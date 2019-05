Un de cada quatre cinemes ha tancat les seves portes en les últimes dues dècades a Espanya, en passar de 952 locals en 1999 als 723 de 2019, segons es desprèn del Cens de Sales de Cinema que ha publicat aquest dilluns l'Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació (AIMC).









Segons mostra aquest cens, el nombre de cinemes ha augmentat un 3,7 per cent el 2019 respecte a les xifres de l'any anterior (697), encara que la xifra de sales és un 24 per cent menor que fa al nombre de locals de fa dues dècades (952), i un 5,4 per cent menys que els registrats el 2009 (765).





Pel que fa al nombre de pantalles, el 2019 s'ha registrat un total de 3.593, un lleuger augment respecte a les 3.518 de 2018, però es mantenen per sota de les 3.932 de 2009. No obstant, supera les xifres registrades entre 1998 (2.197) i 2002 (3.488).





En aforament, aquest cens mostra un augment en l'últim any, en passar de les 778.176 butaques de 2018 a les 786.475 d'aquest any. En comparació amb les xifres de 2009 (910.127), Espanya compta amb 123.652 butaques menys, fet que suposa una caiguda del 13,5 per cent. Si es comparen amb els resultats de fa 20 anys (835.593), la caiguda se situa en el 5,8 per cent, amb 49.118 butaques menys.





Segons aquest cens, en els últims anys, s'aprecia una "lleu però constant tendència" cap a l'existència de cinemes amb menys pantalles i, al seu torn, que compten amb menys butaques en cada sala. La mitjana de butaques per pantalla és de 220 unitats (dos menys que el 2018 i cinc menys que el 2014) i cada local té, de mitjana, cinc sales (tres dècimes menys que el 2014).





En conseqüència, la mitjana del total de butaques per local de cinema (incloent totes les sales) també ha baixat, des de les 1.203 butaques de 2014 a les 1.102 actuals. En el cas dels cinemes d'estiu, l'aforament per sala sol ser més gran, amb 598 butaques de mitjana davant 210 dels convencionals. No obstant això, la mitjana de sales per local en aquest tipus de cinemes és inferior: 1,2 sales enfront de les 5,5 dels convencionals.





MÉS MUNICIPIS AMB CINEMES





Tot i la caiguda del nombre de cinemes en els últims anys, aquestes dades revelen un increment dels municipis que compten amb cinemes: un total de 471 --17 més que el 2018, i 34 més que en 2016--, el que suposa un 5,8 per cent sobre el total. Segons aquest cens, Espanya compta amb 1,5 locals i 7,5 sales per municipi amb cinema, i un 63 per cent de la població espanyola resideix en un d'aquests municipis amb cinema.





D'altra banda, hi ha 2.403 sales (66,9%) que es localitzen en poblacions de més de 50.000 habitants. A més, el 94 per cent de les persones que viuen en aquests municipis tenen cinema a la seva localitat, davant els individus de poblacions menors de 50.000 habitants on només el 28,7 per cent disposa d'ell.





CATALUNYA, ANDALUSIA I MADRID, AL CAPDAVANT





Per comunitats autònomes, Catalunya (amb 652), Andalusia (amb 597) i Madrid (amb 492) aglutinen el major nombre de sales de cinema d'Espanya. Pel que fa al rànquing per províncies, Madrid (amb 492 sales) se situa en primera posició, seguida de Barcelona (443), València (209), Alacant (196), Màlaga (136), Sevilla (129), Múrcia (117) i Cadis (109).





Existeixen aproximadament 77 sales de cinema per cada milió d'habitants, una més que en l'anterior lliurament del cens, encara que vuit menys que fa deu anys. Les comunitats que figuren amb 85 o més sales per milió són: la Rioja (133), Navarra (94), Comunitat Valenciana (91), Catalunya (86) i País Basc (85).





Les províncies amb més densitat són, per aquest ordre, Sòria, la Rioja, Valladolid, Girona i Segòvia, que superen les 110 sales per milió d'habitants. En la banda oposada, es troben les comunitats de Ceuta i Melilla (47), Extremadura (52), Astúries (62), Balears (64) i Galícia (64), i les províncies que compten amb





menor concentració de sales són Melilla, Terol, Jaén, Orense i Badajoz, que no superen les 50 sales per milió cadascuna d'elles.





En termes d'aforament, la densitat mitjana és d'aproximadament 17 butaques per cada 1.000 habitants, xifra similar a la de l'últim cens de 2018 i 3 butaques inferior a 2009.