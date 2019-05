Treballadors i artistes denuncien a la gestora de la Sala Apolo per impagaments milionaris

Uns 200 empleats i proveïdors de la Sala Apolo de Barcelona reclamen a l'empresa gestora del teatre, Ethika Global, uns 2 milions d'euros de presumptes impagaments, entre ells l'exdirector artístic, Ricard Reguant, i els artistes Pep Sala, La Maña i Arnau Puig.









En roda de premsa aquest dilluns, l'advocat que porta a alguns dels afectats, Miquel Mitjans, de Mitjans Advocats, ha considerat que la Fiscalia hauria d'entrar d'ofici en l'assumpte, que afecta no només a actors, sinó també a empreses i proveïdors , i que "és una organització que va més enllà de l'explotació d'un teatre per a saquejar-lo".





"No és un gra de sorra, estem parlant de societats 'offshore' i societats creuades. És un conglomerat de societats insolvents, opaques i instrumentals", ha suggerit l'advocat.





"Tenen tants fronts oberts que entenem que es tracta d'una estafa a gran escala", ha afegit Mitjans, que ha assenyalat l'actitud a l'hora d'entrar a explotar un teatre, intentant recaptar el màxim possible pagant el menys possible.





"ORGANITZACIÓ RECAUDATÒRIA"





Ha explicat que s'estan coneixent nous casos d'afectats cada dia, i que això és la punta de l'iceberg, i ha insistit que Fiscalia hauria d'entrar en aquest tema: "És tota una organització que funciona amb una lògica merament recaptatòria".





"Tenim el convenciment que això és una organització amb una actitud determinada; potser hem d'anar a la demanda penal i a Fiscalia", ha considerat l'advocat, que ha suggerit que aquest és el típic comportament de presumpte fons voltor, de societats que no tenen fons, en un modus operandi concret.





Mitjans ha avançat que estan recopilant informació i interposant demandes civils, i ha lamentat que l'empresa ha fet servir pagarés sense fons, "sobrepassant el legalment establert".





L'exdirector artístic del teatre, Ricard Reguant, ha quantificat que l'empresa ha almenys 2 milions d'euros en nòmines, "potser més", a part de cotitzacions a la Seguretat Social, IVA i drets d'autor als actors i proveïdors amb els quals ha treballat des de finals de 2017, en diferents espectacles com 'Sherlock Holmes', 'Tropicana' y 'Rouge' y 'Un reencuentro inolvidable'.





"RECAPTACIONS EXITOSES"





"Em van prometre que pagarien de seguida", ha dit Reguant, que ha defensat que no va ser un problema de manca de qualitat en els espectacles, que van tenir recaptacions reeixides, sinó de voluntat de no voler pagar.





Així mateix, ha detallat que el propietari de la sala tampoc està cobrant el lloguer i que té la disposició que el teatre segueixi obert amb altres gestors; tot i que ha rebut una querella de l'empresa gestora per dilatar al màxim el contracte: "El propietari vol que el teatre continuï sent teatre. Hi ha tres empreses interessades. Dues de Madrid i una de Barcelona", ha avançat.





"Em feien responsable que si jo no hi era, allò es tancava i no cobrava ningú", ha lamentat Reguant, que ha afirmat que tot era mentida, i que a més l'empresa ha tancat el teatre, s'ha venut tot el que hi havia dins , fins i tot el que no és seu, com focus i vestuari, per una quantitat ridícula.





L'actor Ferran Castells ha considerat que "són estafadors professionals" i mai han acabat pagant, mentre que Pep Sala ha criticat que s'ha jugat amb la il·lusió dels actors per sortir a escena en moments de crisi .





'La Maña' ha lamentat el poc respecte de l'empresa cap al teatre, i ha lamentat que "han fet xecs sense fons i que en altres llocs estarien a la presó".





ETHIKA GLOBAL





Fonts de Ethika Global han dit que la reclamació dels actors i empreses proveïdores no són certes, i que després del cessament de Reguant al capdavant de la sala "no subsisteix cap deute enfront de les productores, ni per concepte de salari i altres emoluments front als treballadors, tècnics, ni personal de neteja que han mantingut relació laboral amb la direcció".





Segons l'empresa, "cap obra ha llançat benefici des de novembre de 2017 a desembre de 2018, coincidint amb el període en què Ricard Reguant ha estat director general de l'Apolo".