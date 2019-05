La vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, ha remarcat que en la nova Mesa del Congrés no cal que estiguin representats tots els partits, sinó els que tenen més escons, refredant fàcilment les característiques d'Esquerra i del PNB.









En declaracions al Congrés, Carmen Calvo ha volgut deixar clar que l'objectiu del PSOE és formar "una Mesa representativa dels grans partits, que són els que en aquest moment tenen més escons i que representen de manera plural al conjunt de la ciutadania" .





Aquest disseny confirma la previsió d'una Mesa presidida pel PSOE, com a partit més votat, i amb els altres vuit llocs repartits entre els quatre grans partits: PSOE, PP, Ciutadans i Unides Podem, amb dues places cadascun.





Calvo, que va ser vicepresidenta del Congrés amb el socialista Manuel Marín, ha volgut deixar clar que a la Mesa "no han d'estar tots els partits" i que és a la Junta de Portaveus "on estan tots els partits de manera constitucional i legal" . "La Mesa de Congrés no és una Junta de Portaveus bis, és un òrgan diferent i aquí han d'estar els partits que arribin a un acord entre ells", ha indicat.





Després de presentar les seves credencials al Congrés, Carmen Calvo ha dit desconèixer a qui proposarà el PSOE per presidir la Cambra i ha remès la decisió al president Pedro Sánchez. "No ho he de decidir jo, afortunadament --ha comentat--. Com és lògic, està en el treball de decisió del secretari general".