Colau es presenta a si mateixa com un referent contra la ultradreta

L'alcaldessa de Barcelona i candidata a la reelecció per BComú, Ada Colau, ha apostat aquest dilluns per consolidar la ciutat com un referent internacional "progressista i d'esperança, en què l'amor guanya a l'odi" i des del qual generar una xarxa de solidaritat democratitzadora.





"Tenim la responsabilitat que aquest referent es consolidi", ha dit en un míting a Sant Andreu amb la candidata d'Unides Podem Canviar Europa, María Eugenia Rodríguez Palop; el dels comuns i número tres de la llista de Palop, Ernest Urtasun; el número 12, Enric Bárcena, i l'escriptor Owen Jones.





"A Europa som majoria els que volem ser territori de pau, d'acollida, de feminisme, que volem ser una democràcia real, i no un territori de polítiques neoliberals, retallades i austericidi", ha ressaltat.





Ha advertit que la victòria de Donald Trump als Estats Units, la de Jair Bolsonaro al Brasil i el moviment de partits com Vox no són experiències inconnexes, sinó "una estratègia organitzada amb gent amb molts diners darrere", i ha defensat organitzar-se per combatre'l.





Així, ha animat a teixir "xarxes de solidaritat democratitzadores" que generin una nova onada de conquesta de drets humans i evitin un sol pas enrere en drets, i ha dit que es requereix una nova Europa després de dècades d'un projecte neoliberal, segons ella.





Veu "forces de dretes que volen que segueixin manant els de sempre, les famílies de sempre, i que Barcelona torni al passat i torni a ser una ciutat en venda al millor postor", i ha remarcat que cal enviar als especuladors el missatge que no són benvinguts a la ciutat.





ELOGIS DE OWEN JONES





Jones ha dit que Colau i BComú són un far d'esperança i ha defensat que ella és el tipus d'alcaldessa que tota ciutat voldria, perquè va triar lluitar pels drets de la majoria: "Barcelona, per favor, mostra com s'ha de fer durant quatre anys més".





Amb una samarreta amb el missatge 'Ada Colau alcaldessa', ha dit que la situació actual obliga a "reaprendre lliçons dels anys 30 i 40, en temps de crisi en què l'extrema dreta va explotar la misèria, la inseguretat i la por", i ha dit que s'han d'oferir alternatives i missatges d'esperança davant aquesta situació.





BARCELONA COM A REFERENT





Urtasun ha coincidit que Barcelona és un referent, i ha dit que va llançar un missatge brutal quan Colau va ser triada: "Davant el desastre financer que s'estava produint a tot el món, la Barcelona dels prodigis, la Barcelona rebel, va posar com a alcaldessa la persona que estava parant desnonaments".





L'acte --al qual ha assistit l'activista del sector del taxi Tito Álvarez-- ha començat amb una intervenció de la tinent d'alcalde de Drets Socials i regidor de Sant Andreu, Laia Ortiz, que no repeteix en les llista i que ha proclamat : "La veu dels barris ha de retrunyir també al Parlament Europeu".