Aquest dimarts 14 de maig està sent tens en el judici del procés que se celebra al Tribunal Suprem. El magistrat Manuel Marchena no sol perdre la paciència, però després de 44 sessions, aquesta jornada ha estat intensa amb diversos testimonis proposats amb les defenses.





A la professora de filosofia Marina Garcés li ha advertit: "No ve aquí i, si és professora de filosofia, ho entendrà que no ve a explicar el seu grau d'al·lucinació o el seu estat febril -en referència al fet que en la primera pregunta havia intentat introduir que l'1-O tenia dècimes-, sinó a contestar al lletrat al que li ha preguntat. No té cap interès la seva valoració personal".

MÉS INFORMACIÓ Zasca del jutge Marchena a l'advocat Lluís Matamala





Poc després, Marchena es va adonar que Garcés estava llegint unes notes i la renya: "Vostè no pot estar llegint un guió".





Així va ser:









Poc després, també hi va haver moments tensos amb l'advocat Lluís Matamala. Mira el vídeo.