Hisenda ja ha retornat més de 493 milions a Catalunya per la Renda 2018

Hisenda ja ha retornat 493,220 milions d'euros a 657.418 contribuents catalans per la Renda 2018 fins aquest dimarts, primer dia d'atenció presencial per elaborar la declaració de l'IRPF, ha informat l'Agència Tributària en roda de premsa.









L'import ja retornat és el 14,22% superior al de l'any passat per les mateixes dates a un 7,56% més de contribuents, i en el que va de campanya 2018 ja s'han presentat 1,17 milions de declaracions a Catalunya ( + 8,66%,), de les quals 260.236 són a pagar (+ 13,36%) per un import de 230.130.000 d'euros i 876.857 són a retornar (+ 7,09%) per 730.870.000 d'euros .





El delegat especial de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) a Catalunya, Isidoro García, ha indicat que aquest any preveuen atendre al voltant de 400.000 cites a Catalunya en 29 oficines amb 387 punts d'atenció, xifres similars a les d'anys anteriors.





"Ningú es quedarà sense tenir cita", ha subratllat García i ha assegurat que l'Agència Estatal seguirà prestant aquest servei presencial als contribuents sempre que sigui necessari, tot i que el 89% de les declaracions l'any passat ja es van fer per internet.





A aquest dispositiu de l'AEAT, la Generalitat suma 32 oficines amb 58 punts d'atenció en el segon any de col·laboració de les dues administracions en l'atenció presencial per a la campanya de la Renda, ha explicat el director de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) , Eduard Vilà.





La Campanya de la Renda finalitza l'1 de juliol, encara que en les declaracions a ingressar, si s'opta per realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària, el termini de presentació expira el 26 de juny, i es pot demanar cita prèvia des de dijous passat fins el 28 de juny per a l'atenció a les oficines.