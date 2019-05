Soroll de sabres al partit conservador per les negociacions entre Corbyn y May

Un grup de 14 diputats euroescèptics del Partit Conservador han demanat públicament a la primera ministra, Theresa May, que no accepti que el Regne Unit segueixi a la unió duanera després de la seva sortida de la UE, la qual cosa ha reclamat el Partit Laborista de Jeremy Corbyn.









"Una unió duanera amb la UE és tant una política dolenta com un exemple de ser un mal polític", han advertit aquests diputats en una carta oberta publicada aquest dimarts pel diari 'The Times'. El grup ha avisat que un acord amb el principal grup opositor "trencaria el partit".





La dissidència a May està liderada per Graham Davis, president del Comitè 1922 en el qual estan representats els diputats conservadors que no formen part de l'Executiu. També s'hi integren l'exministre d'Exteriors Boris Johnson i els antics negociadors pel Brexit David Davis i Dominic Raab.





El Govern ha anunciat que aquest dimarts analitzarà amb els laboristes els progressos d'aquests dos mesos de converses, que ara per ara no s'han traduït en un desbloqueig de l'acord del Brexit. "Seguirem intentant buscar una manera de garantir una sortida ordenada de la UE", ha afirmat un portaveu de Downing Street.





El Regne Unit té ara de termini fins a finals d'octubre per completar la ratificació de l'acord de retirada, raó per la qual el 23 de maig els britànics estaran cridats altra vegada a les urnes per triar els seus representants al Parlament Europeu. L'Executiu de May confia que aquests eurodiputats no arribin a prendre possessió dels seus escons.