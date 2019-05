Christie's ha venut aquest dilluns a Nova York per gairebé 17 milions d'euros l'obra 'Thérèse sud uneix banquette' ('Teresa sobre una banqueta'), realitzada el 1939 pel pintor polonès-francès Balthus, fet que suposa un rècord per a l'obra d'aquest artista, segons ha destacat la casa de subhastes.









L'obra, que formava part de la Col·lecció de Dorothy i Richard Sherwood, comptava amb un preu de sortida d'entre 12 i 18 milions de dòlars, però finalment ha estat adquirida per més de 19 milions.





El responsable d'Art Impressionista i Art Modern de Christie's, Conor Jordan, destaca que aquesta obra destaca no només per la seva "equilibri dramàtic, una combinació d'equilibri clàssic i dinamisme", sinó també per "l'harmonia del color, el color fumat i gerd del seu suèter amb els càlids colors de la terra que l'envolta".





Thérèse Blanchard, protagonista d'aquesta obra, vivia amb la seva família a pocs carrers de l'estudi de Balthus a París. L'artista l'havia conegut per primer cop el 1936, i posteriorment la va pintar en fins a una desena d'ocasions.





"En molts sentits, crec que aquest treball té una coreografia", continua l'especialista, per a qui tot i que la postura és "delicada", tant els angles com el sentit de "moviment incipient" dóna un "aire d'ambigüitat" que es percep també en altres obres d'aquest artista.