Els espanyols passen gairebé la meitat d'un any mirant pantalles d'algun dispositiu digital, en concret 167 dies, segons un estudi realitzat per l'empresa demoscòpica Sondea per Multiópticas amb l'objectiu de promoure un ús responsable dels dispositius electrònics i prevenir els efectes negatius sobre seva salut ocular.









Aquest estudi ha revelat que la majoria dels espanyols, un 65 per cent, res més aixecar-se i abans d'haver esmorzat ja haurà mirat una pantalla. De la mateixa manera passa al anar a dormir, més de la meitat, un 63 per cent, retindrà com a última imatge la pantalla del seu 'smartphone'.





Així mateix, els espanyols passarien unes 11 hores al dia davant d'una pantalla un dia laboral. Per comunitats autònomes els madrilenys (11 hores) i andalusos (10 hores i mitja) serien els que més temps passen davant d'un dispositiu. Al seu torn, càntabres (8 hores i mitja) i asturians (9 hores) compten amb la mitjana més baixa.





A més, segons els resultats extrets, 7 de cada 10 espanyols miren el seu 'smartphone' o algun dispositiu de pantalla mentre treballen o estudien, i són gairebé 2 de cada 3 dels que el miren quan estan al bany. De la mateixa manera, el 46 per cent ho fa quan està menjant o sopant amb amics i el 43 per cent quan parla amb altres persones. Fins i tot un 12 per cent dels enquestats ha reconegut consultar alguna pantalla mentre condueix.





Aquest consum de pantalles per part de nens i adolescent preocupa especialment ja que interactuen amb pantalles des d'edats molt primerenques. Els pares amb nens menors de 18 anys afirmen que els seus fills passen de mitjana gairebé 3 hores al dia mirant una pantalla i s'observa que, a mesura que els nens es fan més grans augmenta la seva exposició. Així, mentre que els nens de 5 a 8 anys passen menys de dues hores al dia davant d'algun dispositiu digital, els de 9 a 11 gairebé arriben a les tres hores, els de 12 a 14 tres hores i mitja, i els de 15 a 17 arriben gairebé les 5 hores.





Segons les últimes recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) cal reemplaçar els períodes prolongats que els nens passen davant de pantalles per jocs més actius.





Sobre això, el catedràtic de la Universitat de València, el doctor Manuel Díaz Llopis, ha assegurat que "aquesta manca d'activitat lluminosa excessivament sedentària comporta efectes molt nocius. En nens, s'observa una progressió de la miopia, especialment en menors de 10 anys".





A més, el doctor ha explicat que l'efecte indirecte que les pantalles tenen "és perquè fan que els nens evitin activitats sota la llum solar. La llum solar té un efecte antimiopia, per tant, l'exposició a la llum natural és la que prevé l'augment de la miopia ". En aquest sentit, el doctor recomana que els nens passin almenys 15 hores diàries d'exposició a la llum natural.





EL 94% CONSIDERA QUE PASSA UN TEMPS PREOCUPANT EXPOSAT A PANTALLES





No obstant això, tot i que vam passar tant de temps exposats a pantalles, el 94 per cent dels espanyols és conscient d'això i considera que passa un temps preocupant exposat a pantalles i el 76 per cent afirmen haver sentit alguna molèstia per aquestes circumstàncies, entre les quals destaquen els mals de cap, el coïssor als ulls, empitjorament de la visió, dificultat per enfocar, sequedat ocular i envermelliment dels ulls.





Malgrat aquests símptomes, el 70 per cent no es pren un descans pautat cada mitja hora, el 60 per cent reconeix que no procura parpellejar de manera conscient amb freqüència, el 41 per cent no té en compte la postura i la distància amb el dispositiu, i el 31 per cent no s'assegura amb la llum apropiada ni ajusta la brillantor i contrast de la pantalla.





En aquest context s'ha creat 'Screen Pollution', un projecte creat per la companyia Multiópticas amb l'objectiu de sensibilitzar sobre l'ús excessiu de pantalles, promoure un consum responsable de les mateixes i contribuir a la prevenció de salut ocular. En aquest marc es duran a terme diferents iniciatives com els tallers 'Free Screen Sessions' que tindran lloc en centres educatius de primària i secundària per conscienciar els més petits.





El director general d'Multiópticas, Carlos Crespo, ha afirmat que "és evident que les pantalles formen part del nostre dia a dia", per això consideren que és una necessitat que la gent conegui el projecte i d'aquesta manera "introduir certes rutines i hàbits que regulin la nostra relació amb els dispositius i evitar així que els nostres ulls surtin perjudicats".