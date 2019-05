Collboni creu en el "caràcter rebel" dels barcelonins per aconseguir ser alcalde

El candidat a l'Alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat aquest dimarts que "el caràcter rebel i inconformista" de la ciutat tornarà a ressorgir a les eleccions del 26 de maig i aconseguiran investir un alcalde socialista.









Ho ha dit en un acte al Moll de la Marina de la capital catalana amb Compromís per Barcelona, una plataforma de suport a Collboni, que han impulsat un manifest signat per més de 500 integrants.





A l'acte han acudit els exalcaldes de Barcelona Jordi Hereu i Joan Clos; membres de la candidatura d'Collboni com Gonzalo Bernardos i Xavier Mercè, i diputats del Parlament com la portaveu socialista, Eva Granados, i membres de la plataforma, entre d'altres.





Collboni ha alertat que el dia dels comicis els barcelonins hauran d'escollir entre "un govern i un alcalde que sigui proindependencia o un govern i un alcalde que sigui probarcelona", i ha assumit que hi ha el risc que això últim no guanyi les eleccions , encara que està convençut que ell guanyarà les eleccions.





Ha assegurat que la decisió el dia de les eleccions "no serà derrotar la dreta, al radicalisme i l'extremisme, a les polítiques repressives", que considera vençudes a la batalla de les generals amb la imposició del projecte socialista de Pedro Sánchez.





"Aquesta batalla la vam donar i ja l'hem guanyat amb un president socialista que es diu Pedro Sánchez", ha expressat el candidat.





Collboni ha explicat que vol ser un alcalde per a tots, els que el voten i els que no, i que vol resoldre els problemes de la ciutadania més enllà de gestionar l'administració: "No vull ser només l'alcalde, vull ser el líder".





"PARACAIGUDISTES"





S'ha referit als excalcaldes socialistes als quals Collboni té com a referents: "A diferència de paracaigudistes que han aparegut en els últims mesos jo represento alcaldes socialistes", ha dit en referència sense citar al candidat de BCN CANVI-Cs, Manuel Valls.





Ha explicat que queden dies per convèncer gent i que "el canvi és a prop i és possible passar pàgina al 'procés', al mal govern de Colau, a la crispació i als governs que en lloc d'arreglar coses les empitjoren".