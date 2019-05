Torra pagarà "el preu que faci falta" per no retirar els llaços

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha titllat de nul·la de ple dret la seva causa judicial per no retirar llaços d'edificis públics, perquè considera que la Junta Electoral Central (JEC) no té competències, però està disposat a pagar "el preu que faci falta".





Ho ha dit en una declaració institucional en la Generalitat, després de declarar davant el

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) com investigat per una querella de Fiscalia per presumpta desobediència a les resolucions de la JEC al no retirar els llaços i pancartes en la campanya de les generals.





Torra ha argumentat que qui havia de decidir sobre aquesta qüestió és la Junta Electoral Provincial (JEP), que assegura que és la competent en aquests casos, i ha sostingut que els denunciants van recórrer a la JEC perquè hi ha "membres afins al PP que s'han expressat en contra de l'independentisme i de candidats independentistes" a les eleccions.





LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ





Torra ha assegurat aquest dimecres abans de declarar davant el TSJC per un presumpte delicte de desobediència en no acatar l'ordre de la JEC de retirar els llaços grocs i les estelades dels edificis públics: "Amb la llibertat d'expressió, fins a les últimes conseqüències".









En un apunt a Twitter, ha dit que va a acusar l'Estat de la seva deriva autoritària, en les seves paraules, per haver mantingut al balcó del Palau de la Generalitat una pancarta amb un lema "a favor dels exiliats i els presos polítics" .





Torra va ser citat en una providència del magistrat instructor de la causa, Carlos Ramos, el 6 de maig, després que el 2 d'abril l'alt tribunal català admetés a tràmit la querella presentada contra ell per la Fiscalia Superior de Catalunya per presumpta desobediència.







Prèviament a la seva compareixença, a les 10 hores, el cap de l'Executiu català ha recorregut a peu el camí des d'Arc de Triomf fins a l'escalinata d'accés al Palau de Justícia, seu del TSJC, acompanyat del president del Parlament, Roger Torrent; la resta de membres del Govern; la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie; el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, i els presidents de l'AMI i l'ACM, Josep Maria Cervera i David Saldoni, respectivament.





A les 9.30 hores, l'ANC, Òmnium, AMI i ACM han convocat una mobilització de suport a Torra que comptarà amb la presència d'alcaldes i de representants de la societat civil i de la cultura catalana.