Els retrets sobre el procés centren el debat dels candidats a les eleccions europees

Els retrets entre partits sobre el procés independentista ha centrat el debat de TV3 d'aquest dimarts a la nit sobre les eleccions europees i ha relegat els temes de la UE a un segon pla.









Aquesta tendència ha començat ja en l'inici del debat, després que el representant de JxCat, Aleix Sarri, hagi decidit abandonar el debat en rebuig al fet que la Junta Electoral Central (JEC) hagi vetat la intervenció del candidat de JxCat Toni Comín, i també perquè hi hagi vetat al cap de llista d'ERC, Oriol Junqueras.





A això s'ha afegit que el primer bloc estava dedicat a com la UE ha d'actuar davant el procés independentista, però el següent -dedicat als valors europeus en temes com la crisi de refugiats- també ha estat marcat per la situació a Catalunya i la seva relació amb la resta d'Espanya.





El candidat d'ERC, Jordi Solé, ha sostingut que Catalunya defensa la democràcia i comparteix els valors de la UE, i ha demanat que Europa entengui que no pot desentendre de la vulneració de drets que creu que es viu a l'Estat: "Que mai més la UE miri cap a un altre costat".





Jordi Cañas (Cs) ha alertat que la principal amenaça de la UE és "el creixement del nacionalpopulisme", en què ha inclòs els partits d'extrema dreta i els independentistes, ja que considera que l'únic suport que ha obtingut el procés sobiranista a Europa han estat de formacions d'extrema dreta.





En la mateixa línia, el popular Esteban González Pons ha insistit que el nacionalisme i el populisme d'extrema esquerra i d'extrema dreta són la principal amenaça de la UE, i ha destacat que, segons ell, al Parlament Europeu només s'ha debatut un cop sobre Catalunya i que "Puigdemont porta molt de temps a Brussel·les i no l'ha rebut ningú a la UE".





El socialista Javi López ha subratllat que la solució a Catalunya s'ha de fer al Parlament i entre els partits catalans, i no al Parlament Europeu, i ha qualificat d'extrema dreta al partit Nova Aliança Flamenca (NVA), el "soci que té el independentisme a Bèlgica".





Per part dels comuns, Ernest Urtasun ha intentat refusar d'aquest tema, però ha acusat PP i Cs d'"atiar el conflicte a Catalunya" i ha assegurat que el seu projecte per a l'Estat va ser derrotat en les eleccions generals del 28 d'abril, i que va guanyar l'esquerra i un projecte de diàleg.





Malgrat que el to general ha estat de retrets i desacord, els candidats han acostat les seves posicions en una qüestió: impulsar que el català sigui llengua oficial al Parlament Europeu, tot i que el PP i Cs han posat condicions.





Tant Solé com Urtasun han preguntat a la resta de candidats si es comprometen a tirar endavant aquesta iniciativa; López ha estat d'acord i ha dit que el PSC ha treballat per aconseguir-ho; però González Pons ha demanat que també es faci amb la resta de llengües autonòmiques, inclosa el valencià; i Cañas ha exigit que es defensin "els drets lingüístics per a tots" i també per a les famílies que volen escolaritzar els seus fills en castellà.