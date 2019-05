Els museus i col·leccions catalanes van rebre 25.823.767 visitants durant l'any passat, cosa que representa un 7,3% més que l'any anterior, segons ha destacat la consellera de Cultura de la Generalitat, Mariàngela Vilallonga, aquest dimecres en una atenció als mitjans.









Les dades aportades amb motiu de la celebració del Dia Internacional dels Museus aquest dissabte, en què se celebrarà la tradicional Nit dels Museus, són una bona notícia, com l'ha qualificat la consellera, acompanyada de la directora general de Patrimoni Cultural, Elsa Ibar.





L'efemèride que es porta celebrant a la capital catalana des de 2005 i que ara arriba al conjunt del territori català es desenvoluparà aquest any sota el títol d''El futur de la tradició' i comptarà amb 300 activitats en el cas dels museus de la Generalitat.





En total, a Catalunya hi ha 114 museus registrats, un més aquest any amb la incorporació del Museu de Sant Cugat, i hi 379 col·leccions obertes al públic, aconseguint els 626 equipaments museístics en el conjunt del territori.





Vilallonga ha celebrat que els indicadors de 2018 són "molt bons", i ha confiat que després de la campanya electoral puguin parlar del treball de Govern sobre el Pla català de museus, projectat fins a 2030.





També ha destacat que la política d'adquisicions ha crescut un 25% amb 35.113 béns comprats, i els usuaris digitals s'han duplicat arribant als 17.716.304 usuaris web i 29.503.044 sessions iniciades en pàgines d'equipaments museístics.





MITJANA DE VISITANTS PER CENTRE MUSEÍSTIC





A Catalunya, la mitjana d'habitants per centre museístic és de 15.416; en 24 comarques estan per sobre de la mitjana catalana d'habitants per museu registrat i 32 comarques pel que fa a les col·leccions.





La zona en què s'ha registrat un augment més gran de visitants és la de l'Alt Pirineu i Aran amb 140.917 --16,37% més--, mentre que a Barcelona el creixement ha estat del 8,45%, amb 21.011.901, ia la Catalunya central ha estat del 9,47%, assolint 438.001 visitants.