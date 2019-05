Les autoritats d'Iran han anunciat aquest dimecres a primera hora que el país ha abandonat oficialment alguns dels seus compromisos contemplats en l'acord nuclear que es va signar el 2015, tal com havien advertit la setmana passada i seguint les ordres del Consell Suprem de Seguretat Nacional.









Segons ha indicat l'agència de notícies oficial iraniana ISNA, Teheran ha posat en marxa un programa per suspendre algunes de les seves obligacions nuclears per la falta de protecció a la República Islàmica davant de les sancions que li va imposar els Estats Units després que abandonés el pacte fa un any.





El president d'Iran, Hasan Rohani, ja havia alertat que el país tenia previst reprendre les activitats d'enriquiment d'urani d'alt nivell i començaria a reconstruir el seu reactor d'aigua pesada d'Arak si la resta de països signataris de l'acord (el Regne Unit, França, la Xina, Rússia i Alemanya) no complien la seva promesa de protegir els sectors petrolier i bancari d'Iran contra les sancions nord-americanes.





Per la seva banda, la Unió Europea i les potències europees occidentals han deixat clar aquest dimecres que no accepten "ultimàtums" de l'Iran i han avisat que les sancions es tornaran a imposar si Teheran deixa de complir els seus compromisos nuclears.





Les tensions han augmentat coincidint amb el primer aniversari de l'abandó del pacte nuclear per part dels Estats Units, una decisió adoptada pel president nord-americà, Donald Trump, en considerar que l'Iran no estava complint els seus compromisos i que ha de detenir el desenvolupament del seu programa de míssils i abandonar la seva influència en conflictes de la regió del Pròxim Orient.





Des de la sortida de l'acord, el Govern nord-americà ha reactivat les sancions contra la República Islàmica i ha ordenat a països de tots el món que deixin de comprar petroli iranià o afrontaran sancions per aquestes compres.