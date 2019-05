Els dos acusats del crim de la Urbana es culpen mútuament i demanen l'absolució

Els dos sospitosos del crim de la Guàrdia Urbana, Rosa Perera i Albert López, han presentat els seus escrits de defensa de cara al judici que tindrà lloc per jurat a l'Audiència de Barcelona i, en ells, els examants es culpen mútuament de l'assassinat de Pedro R., parella d'ella, i demanen l'absolució.









El primer escrit en transcendir, aquest dimarts a la nit, va ser el de Peral, en què va assegurar que l'Albert López --amb qui havien estat amants-- estava obsessionat amb ella i no acceptava la seva nova relació amb Pedro R., i que l'1 de maig es va presentar a casa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) quan estava ella, les seves dues filles menors --de 4 i 6 anys-- i la víctima, "abillat amb guants i un tapaboques i portant una motxilla a l'espatlla, de la qual sobresortia un pal".





Va obligar a Rosa Peral al fet que li lliurés el seu telèfon mòbil, mostrant-li que portava amb si la seva arma reglamentària, i a continuació, Rosa Peral va escoltar "molts cops molt forts" al soterrani de la casa, on estava Pedro R., i una o dues hores després va poder veure a Albert López al pati amb una destral i amb esquitxades de sang a la cara, segons la seva versió.





La defensa de Rosa Perera, Olga Arderiu, assegura en el seu escrit que "si bé va intentar trucar a la policia, no va poder fer-ho atès que Albert López li havia confiscat el seu telèfon mòbil i el telèfon fix de casa no funcionava, a més, el pànic que sentia pel que pogués passar a les seves filles, la paralitzava ".





En la mateixa línia, justifica que trigués uns dies a acudir a la policia perquè estava atemorida per Albert López, que l'amenaçava a ella ia les seves filles, i per aquest mateix motiu el va acompanyar fins al pantà de Foix (Barcelona), on, segons seva versió, Albert López va fer explotar el cotxe de Pedro R. amb el seu cos dins --on va ser trobat diversos dies després, el 4 de maig de 2017--.





La versió d'Albert López és totalment contrària: el seu advocat, José Luis Bravo, assegura que la seva relació es va basar en contactes esporàdics i que es va refredar perquè ell no volia res més seriós, si bé admet que es va enfadar en descobrir la relació de Rosa Peral i la víctima, de manera que li va enviar "missatges enfurismats" i va donar per finalitzada la relació.





PERAL LI VA CONFESSAR EL CRIM





Segons el seu relat, l'1 de maig a les 22 hores va rebre una trucada de Rosa Perera en la qual confessava que havia matat a Pere R. i li demanava que anés a casa com més aviat, al que ell va accedir hores després, a les tres de la matinada del dia següent.





Assegura que hi Rosa Peral li va mostrar el maleter del vehicle de Pedro R. amb el seu cadàver, i ella li va explicar que havien tingut una discussió molt forta i que el seu nuvi l'havia agredit davant de les nenes i que "ella ho havia matat".





"Va reconèixer igualment que la baralla va derivar del fet que Pere havia decidit abandonar la convivència amb ella a causa dels nombrosos problemes que tenien", i també li va donar a entendre que l'havia matat d'un tret.





"EN ESTAT DE SHOCK"





Albert López assegura que va intentar en nombroses ocasions que truqués a la policia i al·legués legítima defensa, i que en els següents dies va estar "en estat de xoc, confós, debatent interiorment si havia de denunciar el que havia conegut, traint la promesa feta a Rosa".





L'encausat al·lega que va ser una "mera comparsa, sense coneixement de les intencions de Rosa", en diversos moviments per desprendre del cadàver, com la crema del vehicle amb el cos dins prop del pantà de Foix.





Segons la seva versió, Rosa Peral va decidir "culpar-lo a ell" del crim en veure la seva indecisió en no delatar-la i pel fracàs de les seves coartades inicials, que buscaven culpar el seu exmarit o altres de la mort de Pedro R.





A més, ressalta que "mai es va donar enfrontament algun" amb Pedro R. perquè sempre es va considerar traït per Rosa Peral, però no per la seva nova parella.