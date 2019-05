CaixaForum convoca 200 empreses per debatre sobre la RSC

L'Institut Internacional del Valor Compartit, comptant amb l'Obra Social "la Caixa" com a entitat col·laboradora principal i amb la Fundació Universitària Sant Pau CEU com a entitat educativa col·laboradora, congrega referents nacionals en l'àmbit de la Responsabilitat Social, els dies 22 i 23 de maig de 2019 a CaixaForum Madrid en les IV Jornades LA COMUNICACIÓN DEL VALOR.









L'esdeveniment es presenta com una trobada que pretén afavorir el diàleg entre empreses, institucions i professionals amb manifest interès en la sostenibilitat i la responsabilitat. Abordarà temes com les millores laborals, l'economia circular, l'accessibilitat o la lluita contra el Canvi Climàtic, entre d'altres, i comptarà amb la participació de les empreses, companyies i organitzacions Carrefour, Meliá Hotels International, Laboratoris Quinton, PWC, Ilunion, Medialuna comunicació, Margarita Jerez de la Vega, Alares, Bridepalla, Invenio Learn By Doing i l'Observatori pels ODS de la Fundació Bancària "la Caixa".





Totes elles parlaran dels seus casos pràctics d'èxit que marquen tendència a Espanya en gestió i en estratègia empresarial. Des del premiat projecte Quinton Laboratori del Benestar, fins a la missió 20 20 de Meliá o la gestió de la diversitat de Alares, passant pel marxandatge sostenible que impulsa Bridepalla, totes són iniciatives consolidades que defineixen noves respostes a un mercat canviant i global cada vegada més exigent amb la cura de les persones i del medi ambient.





Les Jornades estan organitzades en dos dies de ponències amb descansos enfocats a facilitar la interacció entre els assistents. Està inclosa en el programa la Taula Rodona cohabitar ciutats amables, ciutadans responsables, que tractarà sobre la realitat de canvi en les ciutats del demà i en què intervindran Fundació ONCE, Dewilde & Pincheti i eMOV. L'esdeveniment també acollirà el lliurament del Premi LA COMUNICACIÓ DEL VALOR PER A PIMES, que enguany ha recaigut en el portal de turisme accessible Omnirooms, quedant finalista l'assessoria Sincro Business Solutions.





En l'últim dia està prevista la presentació del llibre Experiències d'Èxit de Responsabilitat Social Corporativa 2018, publicació pionera a Espanya en l'àmbit de la documentació i el relat de la Responsabilitat Social Corporativa, que editen l'Institut Internacional del Valor Compartit i l'Institut Internacional de Ciències Polítiques, també comptant amb Obra Social "la Caixa" com a entitat patrocinadora principal.





"Tant les Jornades com la publicació resultant, que és el llibre d'experiències per a tota la comunitat hispanoparlant, són en si un motor de canvi que volem potenciar per reconduir el concepte d'èxit empresarial d'aquest país cap a un model de sostenibilitat i de guanyar-guanyar per a tots" ha indicat Luis Antonio González Pérez, director executiu de les Jornades i president de l'Institut Internacional del Valor Compartit.





L'organització de l'esdeveniment vol fer destacar les col·laboracions de les empreses Bridepalla i Alares, que contribuiran a les Jornades amb marxandatge sostenible i personal d'assistència per a l'esdeveniment, respectivament. Així com la col·laboració d'empresa SOCIOGRAPH, que realitzarà in situ el mesurament de l'impacte emocional de les ponències al públic presencial, iniciativa també única i pionera a Espanya en l'àmbit del desenvolupament d'esdeveniments d'aquesta índole.