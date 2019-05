Reguant (CUP) critica la "gentrificació" de Sant Antoni i demana polítiques d'habitatge

La regidora de la CUP a Barcelona Eulàlia Reguant ha criticat aquest dimecres la "gentrificació" del barri barceloní de Sant Antoni i ha reivindicat la necessitat de polítiques d'habitatge, oposar-se als fons voltor i donar suport als veïns organitzats que lluiten contra aquests fons.









En declaracions als mitjans abans d'un míting en el mercat de Sant Antoni, també ha destacat la importància de les polítiques de suport al comerç de proximitat davant de les grans superfícies i la pacificació de certs carrers per recuperar espai públic per als veïns, amb centres cívics i biblioteques, a més d'apostar pel decreixement turístic i de frenar els especuladors i fons voltor.





Veïna de Sant Antoni, ha dit que la remodelació d'aquest mercat és l'exemple "dels efectes de la gentrificació al centre de la ciutat", i ha lamentat que al barri s'ha produït un procés de substitució dels veïns.





FONS VOLTOR





Ha lamentat que en aquest barri hi ha "blocs de pisos resistint" els embats dels fons voltor i desnonaments invisibles de veïns que han rebut burofaxos amb increments del preu del lloguer de manera desorbitada.





Ha detallat que en els darrers mesos hi ha hagut més de 14 blocs "en lluita" contra fons voltor, en un barri en el qual el 35% de la seva població ha arribat en els darrers cinc anys, la qual cosa respon mobilitat de veïns, a la pressió immobiliària i a l'augment del preu del lloguer i a la transformació del preu del mercat.





Ha criticat que també han tancat comerços històrics del barri per culpa de la pressió immobiliària i increments en el lloguer, en una gentrificació que després del 1992 va viure el barri del Raval, que ara viu Sant Antoni i que va viure el barri de Gracia; i ha pronosticat que pot afectar en els propers anys al Poblenou.





Ha cridat a transformar els mercats amb remodelacions que siguin per als veïns, que respectin els paradistas; i ha avisat del risc que a Sant Antoni s'acabi com La Boqueria.





Ha dit que després de la seva reforma, el mercat de Sant Antoni està més enfocat al fet que els turistes vagin a comprar i passegin per dins que no per comprar el menjar: "El risc que es converteixi en això està sobre la taula".