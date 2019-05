SCC demana als partits constitucionalistes que pactin per "evitar que guanyi el separatisme"

Societat Civil Catalana (SCC) ha demanat aquest dimecres a les forces constitucionalistes que "deixin de banda algunes de les seves legítimes diferències i es posin d'acord per evitar que guanyi el separatisme".









En un comunicat, l'entitat ha fet una crida a l'acord per formar "governs democràtics que respectin i acatin la Constitució, l'Estatut de Catalunya i tot el marc legal vigent".





Així mateix han advertit que "és fonamental que tots els catalans que no desitgen continuar sent governats per forces polítiques separatistes, acudeixin a les urnes".