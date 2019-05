Un estudi desmenteix que les dones siguin més tafaneres que els homes

Un nou estudi de la Universitat de Califòrnia, el primer que investiga les xafarderies entre les persones, ha revelat que es dedica a això fins a 52 minuts al dia de mitjana i desmenteix que les dones siguin més tafaners que els homes, tot i que els joves són més proclius a xafardejar més que els grans.









Així, aquesta investigació, la primera que ha aprofundit sobre qui fan safareig més, sobre quins temes parlen i amb quina freqüència ho fan, s'ha comprovat que les dones no s'involucren més en xafarderies negatius que els homes.





Igualment, les persones de baixos ingressos o amb menor nivell educatiu no fan safareig més que els de més ingressos o més formació, però els joves sí que tenen més probabilitats de fa comentaris negatius a les persones grans.





"Hi ha una sorprenent escassetat d'informació sobre qui tafaneja i com, malgrat l'interès i l'opinió pública sobre el tema", explica Megan Robbins, professora assistent de psicologia que va dirigir l'estudi juntament amb Alexander Karan, un estudiant graduat en el seu laboratori.





Per abordar aquesta qüestió es va considerar el xafardeig o la xafarderia simplement com parlar d'algú que no està present, tant de forma positiva com negativa o simplement neutral. "Amb aquesta definició, seria difícil pensar en una persona que mai critica perquè això voldria dir que només esmentaria a algú quan està en la seva presència -explica Robbins-. No només seria difícil, sinó que probablement els semblaria estrany a les persones amb les que interactuen".





En la investigació, Robbins i Karan van analitzar dades de 467 persones d'entre 18 i 58 anys (269 dones i 198 homes). Els participants portaven un dispositiu d'escolta portàtil que Robbins empra en la seva investigació anomenada 'registrador activat electrònicament' o EAR, per les seves sigles en anglès. L'EAR recull el que la gent diu al llarg del dia; aproximadament el 10 per cent de la seva conversa es registra i després s'analitza.





Els investigadors van considerar la conversa com tafaneria si es parlava d'algú que no hi era present. En total, es van recollir 4.003 xafarderies que van filtrar segons tres categories: positiu, negatiu o neutral. Els assistents van codificar encara més la xafarderia depenent de si es tractava d'una celebritat o un conegut, el tema i el gènere de l'interlocutor.





La investigació, publicada a la revista 'Social Psychological and Personality Science', ha revelat que les persones més joves s'involucren en xafarderies més negatives que els adults grans.





Al voltant del 14 per cent de les converses dels participants van ser xafarderies, és a dir, una mica menys d'una hora de les 16 de vigília al dia.





Tres quarts de les xafarderies eren neutrals, tot i que la xafarderia negatiu (604 casos) va ser dues vegades més freqüent que el positiu (376) i eren aclaparadorament més sobre un conegut (3.292) i no una celebritat (369).