Madrid supera Barcelona en turisme de congressos

Madrid se situa com un dels principals destí del món per organitzar congressos, passant d'ocupar el setè lloc a pujar al tercer, amb un total de 165 congressos internacionals en l'últim any, superant a ciutats com Berlín, Londres o Singapur, segons el rànquing 2018 de la International Congress and Convention Association (ICCA).









La capital d'Espanya se situa així en la tercera posició mundial per darrere de París i Viena i superant a grans ciutats com Berlín, Londres, Hong Kong, Amsterdam o Brussel·les. La llista està liderada per París i Viena, en segona i tercera posició, respectivament, en l'edició anterior.





La capital francesa va registrar 212 congressos internacionals en 2018, enfront dels 190 de l'any anterior. Viena va concentrar 172, enfront dels 190 d'un any abans, i la capital d'Espanya, 165, un 7,8% més que l'any anterior. Barcelona, per la seva banda, ha passat del tercer al quart lloc en el rànquing mundial de destins amb un total de 163 congressos.





La posició de la Ciutat Comtal, juntament amb Madrid, porten Espanya a ser líder en la classificació de països organitzadors de congressos i convencions.





Així, Espanya puja a la tercera posició en el rànquing de països amb 595 congressos el 2018, per darrere dels Estats Units (947) i Alemanya (642), i per davant de França (579), Regne Unit (574) i Itàlia ( 522).