Podemos protegeix Montero davant un eventual mal resultat el 26M

Podemos està protegint Irene Montero davant la possibilitat que la formació morada tingui un mal resultat electoral el 26 de maig, jornada en què se celebren comicis locals, europeus i, en algunes comunitats, autonòmics.









Montero pràcticament no apareix en campanya electoral. L'estratègia passa per que la seva figura no quedi tacada si hi ha un fracàs a les urnes i cal avançar congrés a la formació morada.





D'aquesta manera, Montero sembla mantenir-se al marge del 26-M mentre encara es negocia si l'executiu de Pedro Sánchez, guanyador de les eleccions generals del 28 d'abril, governarà en solitari o amb soci de govern.





Unides Podem ja va perdre 29 diputats al Congrés després del 28A, i es tem que la setmana que ve també surtin castigats de les urnes.





A això contribueixen les divisions internes de la formació, i fins es parla de nous líders, el que podria relegar a Pablo Iglesias.





Precisament és Iglesias qui més s'involucra en els mítings en ciutats com Barcelona, Sevilla, Zamora, Palma de Mallorca, Vigo, Ferrol, La Laguna (Tenerife) i Madrid, on tanca campanya el 23 de maig.